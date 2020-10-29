AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مفاجأة .. مرضى السمنة معرضون لتطور خطر الإصابة بـ الاكتئاب

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:12 م
مرضى السمنة معرضون
مرضى السمنة معرضون لتطور خطر الإصابة بـ الاكتئاب
Advertisements
حياة عبد العزيز
أكد الدكتور محمود زكريا الجنزورى أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس وعضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة معرضون لتطور خطر الإصابة بمرض الاكتئاب، وبالتالي يجب توفر منظومة متكاملة فى العلاج داخل المراكز والمستشفيات المتخصصة لإجراء عمليات السمنة حتى يصل المريض إلى ما يسمى بالأمان والرضا الكامل فى تحقيق النتائج المرجوة بعد العملية من حيث الوصول إلى الوزن المثالي و هو فى كامل الصحة و العافية و عدم زيادة الوزن مرة أخرى.


وأوضح الجنزوري في تصريحات صحفية، أن المنظومة المتكاملة لجراحات السمنة تتيح عنصر الأمان كما تحقق أعلى معدلات من الجودة وتحقيق النتائج الإيجابية من حيث نزول الوزن وعدم زيادة الوزن مرة أخرى بعد الوصول للوزن المثالي، وخاصة أن مريض السمنة بعد الجراحة يحتاج إلى تأهيل نفسى وبدني وتغيير نمط الحياة القديم إلى نمط أفضل مما كان عليه فى السابق، وكل هذا لن يتم إلا من خلال العناصر البشرية المحددة ضمن المنظومة المتكاملة لجراحات السمنة.


اقرأ ايضا:


وأضاف الدكتور محمود زكريا، أن عمليات السمنة علاج فعال حينما لا يستطيع الشخص المصاب بالسمنة المفرطة أن يفقد الوزن عن طريق اتباع النظام الغذائى  وبالتالى فالإقدام على عمليات السمنة ستغير نمط الحياة بشكل جذرى ولكن للأفضل.


وأشار الجنزوري، إلى أن أخصائية التغذية العلاجية لها دور كبير بعد جراحات السمنة فى إرشاد المريض وتوجيهه إلى تناول الأغذية الصحية المفيدة والأغذية غير الصحية التى يجب أن يتجنبها قدر الإمكان، كما أن لها دورا كبيرا فى متابعة نزول الوزن وعدم حدوث ثبات للوزن بعد العملية ومتابعة الفحوصات المعملية ونسب الفيتامينات والمعادن بعد العملية حتى نصل إلى الوزن المثالي ونحن فى أتم صحة وعافية.


وأوضح الدكتور محمود زكريا، أن دور الطبيب النفسى قبل إجراء أى جراحات للعلاج من البدانة أو بعدها مهم جدا، ما يعنى ضرورة استشارة النفسيين خلال مراحل الجراحة كافة، والوقوف على مدى قلق المريض وقرار الإقدام على إجراء الجراحة، فضلًا عن أهمية الدعم النفسى للمريض بعد العملية ومساعدته على تعديل عاداته الغذائية  بعد العملية، وبالتالى فالمراكز الطبية التى تقوم بإجراء عمليات السمنة لا تنازل فيها عن وجود منظومات متكاملة لصالح المريض قبل وأثناء وبعد العملية.


وشدد الدكتور الجنزوري، على أن جراحات السمنة لابد أن تتم فى مركز أو مستشفى لديه المهارات الطبية الهائلة من خلال وجود ما يسمى بالمنظومة المتكاملة لجراحات السمنة، بداية من وجود جراح لديه خبرة كبيرة فى هذا النوع المتخصص من الجراحات، كما يجب أن تتضمن تلك المنظومة المتكاملة التقنيات التكنولوجية المتطورة والعناصر البشرية المساعدة فلابد من وجود أطباء تخدير، وأطباء تغذية علاجية، وأخصائى الدعم النفسى وتعديل السلوك بالإضافة إلى مدربين رياضة بدنية لإرشاد المريض للرياضيات المفيدة والمناسبة له بعد العملية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطبيب المعالج لمريض السمنة يكشف الخطوات التحضيرية لبدء إجراء العملية الجراحية.. فيديو

الطبيب المعالج لمريض السمنة يكشف خطة إفقاده ٦٠ كجم خلال ٦ أشهر

كل ما لا تعرفه عن شد الجلد بالليزر

ترشيحاتنا

هنادي خدها الوبا أشهر مقولة لجرائم الشرف فى السينما.. العلاقات الحرام بين التار والعار

جاساما يقترب من قيادة مباراة الزمالك والرجاء.. ورضوان جيد مرشح للنهائي

بصور جريئة.. ابنة عمرو دياب تهنئ صديقتها بعيد ميلادها

ماكرون يصل مدينة نيس لمتابعة تطورات حادث الطعن

الزمالك يرفض شروط المصري البورسعيدي لضم العراقي

المسابقات تحدد موعدا مبدئيا لانطلاق الدورى الجديد.. تعرف عليه

AdvertisementS

مصدر فرنسي يكشف جنسية الموقوف في ليون بتهمة التهديد بسكين

وزير التعليم: أجهزة الدولة تجهز مفاجأة سارة لأولياء الأمور سنعلنها أول العام القادم.. عقود جديدة تلزم أصحاب المدارس الخاصة بعدم رفع المصروفات.. والسداد عن طريق البنوك فقط منعا للتلاعب

الكاف يقرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ويعلن موعد نهائي دوري الأبطال الجديد

لشكه في سلوكها.. زوج يقتل زوجته طعنًا بالسكين ويحاول خنق طفله

إصابة كبير مستشاري رئيس الوزراء السوداني ومدير مكتبه ومحافظ البنك المركزي بـ كورونا

بيان عاجل من السفارة الفرنسية في السعودية بعد هجوم جدة

تفاصيل مؤلمة.. العثور على جثة طفلة بعد 5 ساعات من اختفائها

أكبر زيادة من شهرين.. الصين تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا اليومية

بعد حادث الطعن الإرهابي في فرنسا.. إغلاق الكنائس ودور العبادة في مدينتين

أحمد موسي: الكاف يؤجل نهائي دوري أبطال أفريقيا في مصر لهذا الموعد

خبير لوائح: طعن الزمالك علي قرار بطلان اللائحة لايوقف تنفيذ القرار

أخبار الرياضة | تأجيل مباراة الزمالك والرجاء مجددًا وتعديل موعد النهائي.. محمد صلاح يكشف حقيقة إصابته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومها العالمي.. استشاري صحة نفسية يوضح سمات جرائم الشرف

مفاجأة .. مرضى السمنة معرضون لتطور خطر الإصابة بـ الاكتئاب

العيون حسدتهم.. صور تبرز رومانسية محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي من مهرجان الجونة