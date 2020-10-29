بدون مسكنات.. عشبة تخلصك من ألم المفاصل

تؤثر التهابات المفاصل على العديد من الرجال والنساء وكبار السن، وتعد من أقوى الآلام مما ينتج عنها عدم القدرة على التحرك بشكل كبير، والشعور بالإرهاق بشكل مستمر. على العديد من الرجال والنساء وكبار السن، التهابات المفاصل من أقوى الآلام مما ينتج عنها عدم القدرة على التحرك بشكل كبير، والشعور بالإرهاق بشكل مستمر.







أعراض التهاب المفاصل تعد أبرز أعراض التهاب المفاصل تورم المفاصل و ارتفاع درجة الحرارة و الشعور بالتعب مع احمرار الجلد مكان الإصابة و تشوه المفصل المصاب و تصلب المفصل، ويتسم هذا المرض بأن أعراضه قد تستمر لدى بعض المصابين لمدة أشهر ومن ثم تزول، غير أنه قد يستمر لدى آخرين طوال حياتهم.



حيل سريعة لعلاج التهاب المفاصل

وفقا لموقع "برايت سايد"، يمكن التخلص من التهاب المفاصل بحيل سريعة إليك أبرزها:

ممارسة اليوجا: فهى تقلل من التوتر الذي يصاحب التعامل مع المرض.

كذلك هناك بعض الأشياء التي تتناولها تؤدي إلى تفاقم التهاب المفاصل، أبرزها الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة والدهون المتحولة، حيث تؤدي هذه الأطعمة إلى تفاقم الالتهاب.

















ويساعد التخلص من الوزن الزائد عن مفاصلك طريقة رائعة للتخلص من الضغط على مفاصلك.









ويمكن علاج التهاب المفاصل باستخدام العلاجات الساخنة والباردة لتخفيف الألم، فإن العلاج بواسطة الثلج يكون أفضل إذا تم تطبيقه في غضون 48 ساعة، حيث يقلل من تدفق الدم إلى المنطقة، مما يبطئ الالتهاب.





علاج المفاصل بالزنجبيل يعتبر الزنجبيل عنصرا أساسيا من مواد المطبخ الغذائية التي تستخدمها السيدات في طهي الطعام، وكشفت الدراسات أن الزنجبيل واحد من الأعشاب الطبيعية التي تستخدم في العلاج من التهاب المفاصل ، فهو يساعد في الحد من آلام المفاصل بشكل كبير، كما أنه يعمل كمسكن طبيعي في التخفيف من التهاب المفاصل الناجمة عن آلام التمرينات الرياضية، وذلك عن طريق:

طريقة استخدام الزنجبيل في علاج التهاب المفاصل: - ضعي مكعبات الزنجبيل في الماء المغلي. - اتركي الزنجبيل في الماء المغلي لمدة نصف ساعة. - تناولي كوبا من الزنجبيل كل يوم في الصباح، فإنه يساعد في الشفاء من التهاب المفاصل



يمكن أن يساعد شرب الماء في تخفيف آلام المفاصل، والحفاظ على مرونة مفاصلك ويحارب التيبس، وكلما أصبحت مفاصلك أكثر صلابة وجفافًا، زاد الألم.