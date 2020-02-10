يعد التهاب المفاصل الروماتيزمى، أكثر الأمراض شيوعا خاصة لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، ويعتبر التهاب المفاصل الروماتيزمي أحد أمراض المناعة الذاتية التي تسبب التهاب المفاصل المزمن ومناطق أخرى من الجسم، ويسبب التهاب في الأنسجة التي تنتج عادة سائل تزييت للمفاصل، مما يسبب تآكل الغضروف والعظام، وكطبيعة أي مرض يتسبب التهاب المفاصل الروماتيزمي فى ظهور بعض الأعراض.





أعراض التهاب المفاصل الروماتيزمي :-

- تورم المفاصل.

- إرتفاع درجة الحرارة.

- عرج .

- التهاب المفاصل.

- الشعور بالتعب .

- احمرار الجلد مكان الإصابة .

- تشوه المفصل المصاب.

-تصلب المفصل.





ويتسم هذا المرض بأن أعراضه قد تستمر لدى بعض المصابين لمدة أشهر ومن ثم تزول، غير أنه قد يستمر لدى آخرين طوال حياتهم، وفي حالة إصابة أحد الأطفال بـ التهاب المفاصل الروماتيزمي، يلاحظ عليه أنه يترنح فى مشيته أو يعرج، و ظهور انتفاخ وخصوصا فى الصباح بالساق وغالبًا ما يلاحظ هذا الانتفاخ بداية فى المفاصل الكبيرة، منها مفصل الركبة التيبس، وقد يلاحظ على حركات الطفل أنها غير رشيقة.





التهاب المفاصل الروماتيزمي عند الأطفال:-





تجدر الإشارة إلى أن التهاب المفاصل الروماتيزمى لدى الأطفال قد يصيب مفصلًا واحدًا أو أكثر من مفاصل الجسم، ويؤدى إلى انتفاخ الغدد الليمفاوية وطفح الجلد وارتفاع درجات الحرارة، كما يمر التهاب المفاصل الروماتيزمى لدى الأطفال بأوقات خمود تختفى فيها أعراضه نهائيًا، وفترات أخرى تظهر فيها تلك الأعراض.





أسباب الإصابة بـ التهاب المفاصل الروماتيزمي عند الأطفال :-





خلل فى المناعة، إذ يقوم جهاز المناعة بمهاجمة الخلايا والأنسجة الجسدية السليمة ظنا منه بأنها كائنات غازية مثل البكتيريا المضرة والفيروسات.

هناك دور للوراثة والبيئة معا فى ذلك.





ويتسبب التهاب المفاصل الروماتيزمي فى ظهور بعض الأعراض الأخرى التى ذكرها الموقع "medicinenet":

مثل التهاب فى عدسة العين أو الزرق أو حتى العمى، لأنه في الأساس عبارة عن التهاب شديد وخلل في جهاز المناعة، لذلك قد يترتب عليه بعض الأمراض الخطيرة.





* اسباب التهاب المفاصل الروماتيزمي :-

- عوامل وراثية .

- التدخين .

- أمراض اللثة .

- بكتيريا الأمعاء.

- خلل فى الجهاز المناعى.

- التعرض لحوادث مباشرة على المفصل.

-السمنة.

- التعرض للبرودة والرطوبة.

- الإصابة بعدوى بكتيرية أو فيروسية والذى يحدث عند الإصابة بحمى الروماتيزم



