تصدير 675 حاوية من ميناء دمياط تشمل خضروات وفاكهة

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 2 سفينة حاويات و عدد 6 سفن بضائع عامة ، بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات . و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة .









وأضاف البيان، ان حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 4930 طنا تشمل : 800 طن فوسفات و 1080 طن نترات أمونيوم و 3050 طن رمل .









كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37780 طنا تشمل : 19182 طن قمح و 1102 طن خشب زان و 5500 طن ذرة و 4215 طن ابلاكاش و 7781 طن خردة . ‎









وأشار البيان إلى ان اجمالى حركة الصادر من الحاويات 675 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطا و بطاطس و فاصوليا و ورق عنب وخضار مشكل مجمد ) و حاصلات زراعية ( بصل و سمسم و ريحان و بردقوش و برسيم و زيتون و شيح و كتان و لب و نعناع و شمر وكركدية ) و فواكه ( رمان ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و المغرب و الجزائر و اسبانيا و امريكا و هولندا و سيريلانكا وايطاليا والهند و باكستان و المانيا و الصين ، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 164 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1226 حاوية مكافئة .









واختتم البيان ، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 112981 طنا .. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 31893 طنا، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2622 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3782 شاحنة منها 415 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 22289 من البضائع العامة.









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