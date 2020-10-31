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حوادث

وزير الطيران: تعاون مشترك مع القضاة لتيسير انتقالاتهم لأداء رسالتهم السامية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:08 م
صدى البلد
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جودت عيد
أكد محمد منار، وزير الطيران المدنى، تقديره للقضاة والدور الكبير الذي يقومون به في إرساء دعائم العدل. 

وأضاف وزير الطيران المدني، أنه جارٍ توثيق أواصر التعاون المشترك بين الوزارة وبين القضاة وأعضاء النيابة العامة في تيسير سبل انتقالاتهم لأداء رسالتهم السامية من خلال الخدمات التي تقدمها الوزارة في سبيل تطبيق وتنفيذ الوزارة سياساتها في تطوير الأداء وتحسين جودة خدمات النقل الجوي وسلامة الطيران بما يضمن تأمين الطائرات والركاب. 

جاء ذلك خلال لقاء  المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة  والمستشار أبو الحسين قايد وكيل أول النادي مع  محمد منار عنبه وزير الطيران المدني. 

ومن جانبه عبر المستشار محمد عبد المحسن  عن تقديره للدور الكبير الذي  تقوم به الوزارة ووزير الطيران  في وضع تخطيط متكامل يكفل رفع كفاءة مرافق وأجهزة  الطيران المدني في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع التطور العالمي  والعمل على توفير وتطوير أجهزة المساعدات الملاحية والمراقبة الجوية لتأمين سلامة الطيران داخل المجال الجوى المصرى وفقا للمستويات العالمية ووضع قواعد ونظم سلامة وأمن  الطيران المدنى بما يكفل تأمين الطائرات والركاب طبقا للاتفاقيات الدولية . 

وأعرب رئيس نادي القضاة عن امتنانه وتقديره لوزير الطيران  لحسن تفهمه واستيعابه للكثير من الموضوعات التي تهم وتشغل القضاة أعضاء النادي. 

وقال المستشار رضا محمود المتحدث الرسمي للنادي إنه في نهاية اللقاء تم التأكيد على ترسيخ بناء قنوات التواصل المثمر والمستمر فيما بين الوزارة وبين نادي القضاة في الموضوعات التي تهم الطرفين. 

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