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برلمان

برلماني: التربية والتعليم من أكثر الوزارات تعرضا للشائعات من الإرهابية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:26 م
النائب أحمد حلمي
النائب أحمد حلمي الشريف
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فريدة محمد
أكد النائب أحمد حلمى الشريف عضو مجلس النواب أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أكثر الوزارات والمؤسسات بالدولة تعرضا للإشاعات والاكاذيب التي تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية بعد النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في ملف تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في منظومة تحديث وتطوير التعليم فى مصر.

وقال " الشريف " فى بيان له أصدره اليوم، إن أكبر دليل على ذلك تعرض وزارة التربية والتعليم لـ4 اشاعات مرة واحدة خلال اقل من 24 ساعة فى مقدمتها ما تردد من أنباء بشأن إلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس خلال العام الدراسى الجديد والثانية الاتجاه لإلغاء نظام التعليم الفنى التجارى والثالثة بشأن تحويل المكتبات المدرسية لفصول دراسية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي بالمدارس والإشاعة الرابعة بشأن وجود أخطاء بمنهج التربية الإسلامية المقرر على الصف الخامس الابتدائى.

ووجه النائب أحمد حلمى الشريف تحية قلبية للدكتور طارق شوقى ولجميع قيادات الوزارة على الردود الحاسمة والواضحة على جميع الاشاعات والاكاذيب عن المسيرة التعليمية فى مصر والنفى الواضع من الوزارة لهذه الإشاعات خاصة تأكيدها أنه لا صحة لوجود أخطاء سواء بمنهج التربية الإسلامية أو أى مناهج دراسية أخرى، وأن الصور المتداولة بهذا الخصوص لا تمت للمناهج الدراسية المصرية بصلة، مُشددةً على أن هناك لجانًا مكلفة بمراجعة كل المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية وتدقيقها وتدارك أى أخطاء قد تحدث بها قبل اعتمادها للطباعة.

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