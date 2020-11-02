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مرأة

بخطوات سهلة وسريعة.. طريقة عمل مهلبية المانجو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:03 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

يمكنك من وقت لأخر التجديد فى طريقة تقديم الحلويات لأسرتك وتقديم أطباق جديدة إليك طريقة عمل مهلبية المانجو بخطوات سهلة وسريعه لأمهر الشيفات يمكن  تقديمها لأسرتك وتحصيرها فى دقائق معدودة إليك طريقة عمل مهلبية المانجو للشيف سالى فؤاد والشيف حسن، وطريقة المهلبية للشيف سالى فؤاد:

مهلبية المانجو سالى فؤاد

مقادير مهلبية المانجو سالى فؤاد

مقادير مهلبيه المانجو :

- مكعبات المانجو.

- ماء.

- جوز هند.

4 ملاعق كبيرة نشا.


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طريقة إعداد مهلبية المانجو سالى فؤاد


- نضع عصير المانجو في وعاء متوسط الحجم.

- نضيف لتر ماء والسكر ويقلب الخليط جيدا حتى تذوب المانجو.

- قومي بتذويب النشا في كوب ماء و استمري في التقليب الجيد حتى يصبح القوام متماسك و صبي الخليط في اطباق صغيرة الحجم.

- ضعي الاطباق في الثلاجة حتى تبرد  وتقدم مع رش المكسرات والقرفه على الوش.

 

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مهلبية المانجو للشيف حسن

مقادر مهلبية المانجو للشيف حسن

1 لتر حليب كامل الدسم
1 كوب سكر
5 ملعقة كبيرة نشا الذرة
2 كوب عصير مانجو طازج
2 كوب عصير فراولة طازج
1 ملعقة كبيرة ماء زهر (إختياري)
4/1 ملعقة صغيرة مستكة (إختياري)

طريقة مهلبية المانجو للشيف حسن
- فى وعاء على النار ضع الحليب ثم يضاف السكر مع التقليب ثم يوضع عصير المانجو و يذاب 3 ملعقة كبيرة من النشا في نصف كوب من الحليب البارد ثم يضاف تدريجيا إلى الإناء على النار مع الاستمرار في التقليب حتى يغلظ قوام المهلبية و ترفع عن النار ويملأ ثلث أكواب التقديم بالمهلبية ثم تترك لتبرد أو حتى تتماسك.

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