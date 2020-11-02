بخطوات سهلة وسريعة.. طريقة عمل مهلبية المانجو

طريقة المهلبية للشيف سالى فؤاد:



مهلبية المانجو سالى فؤاد



مقادير مهلبيه المانجو :

- مكعبات المانجو.

- ماء.

- جوز هند.

4 ملاعق كبيرة نشا.





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طريقة إعداد مهلبية المانجو سالى فؤاد





- نضع عصير المانجو في وعاء متوسط الحجم.

- نضيف لتر ماء والسكر ويقلب الخليط جيدا حتى تذوب المانجو.

- قومي بتذويب النشا في كوب ماء و استمري في التقليب الجيد حتى يصبح القوام متماسك و صبي الخليط في اطباق صغيرة الحجم.

- ضعي الاطباق في الثلاجة حتى تبرد وتقدم مع رش المكسرات والقرفه على الوش.

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