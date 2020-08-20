مختلفة ولذيذة.. طريقة عمل سويسرول المهلبية

مقادير سويسرول المهلبية

طبقة البسكويت:

24 قطعة بسكويت اصابع

كوب و نصف ماء دافئ

2 ملعقة كبيرة قهوة جاهزة





اقرا إيضا..





الحشو:

2 كوب حليب

3 ملعقة كبيرة نشا

3 ملعقة كبيرة دقيق

حبة بيض

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

3/4 كوب سكر

ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة بودرة الكاكاو السادة





للتزيين :

بودرة الكاكاو السادة





طريقة تحضير سويسرول المهلبية

-طبقة البسكويت: في طبق واسع عالي الحافة ضعي الماء والقهوة. قلبي القهوة إلى أن تذوب.

-على طاولة المطبخ ضعي قطعة كبيرة من النايلون.

- خذي قطعة بسكويت واغمسيها في شراب القهوة لتتشرب جيدا ثم ضعيها على قطعة النايلون. كرري الخطوة مع بقية الأصابع. رتبي الأصابع على شكل صفين متلاصقين بحيث يكون في كل صف ١٢ إصبع.

- الحشو: في قدر متوسط الحجم سميك القاعدة ضعي الحليب، النشا، الدقيق، البيض، الفانيليا والسكر. ضعي القدر على نار متوسطة وقلبي بالمضرب الشبكي إلى أن يغلي الحليب ويسمك قوامه. إستمري في التقليب إلى أن تتكون مهلبية ناعمة.

- وزعي نصف كمية المهلبية على طبقة البسكويت.

-أضيفي الزبدة والكاكاو إلى الكمية المتبقية من المهلبية وقلبي إلى أن تختلط تماما. وزعيها على طبقة المهلبية البيضاء فوق البسكويت.

-إرفعي طرف قطعة النايلون وابدأي بلف البسكويت على المهلبية لتشكلي السويسرول. أحكمي لف قطعة النايلون على السويسرول وضعي في البراد لعدة ساعات أو طوال الليل.

-للتقديم: تخلصي من النايلون وضعي السويسرول على طبق مستطيل مناسب

- للتزيين: زيني سويسرول المهلبية ببودرة الكاكاو السادة وقطعيها للتقديم.