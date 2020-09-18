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مرأة

حلو وحادق .. طريقة عمل فطائر الطاسة بحشوات مختلفة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:03 ص
طريقة عمل فطائر الطاسة
طريقة عمل فطائر الطاسة
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هاجر هانئ
فطائر الطاسة من المعجنات التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها خلال اليوم فهي من الأطعمة الشهية و التي تتسم بحشواتها المختلفة و اللذيذة، لذا قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج  اتفضلوا عندنا طريقة عمل فطائر الطاسة بحشوات مختلفة.

مقادير عجينة  فطائر الطاسة
3 كوب دقيق منخول
2 ملعقة كبيرة دقيق سميد
 ملح
نصف كوب ماء دافيء  للعجن
3 ملعقة كبيرة زبدة سايحة 
زيت للتسوية

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-لحشو فطائر الطاسة الحادق
بسطرمة 
لحمة معصجة 
سجق  مشوح
دجاج  مشوح مع بصل مع فلفل الوان وبقدونس وبهارات وثوم وملح وفلفل
3 كوب ميكس جبن شيدر اصفر واحمر 
جبنة رومي 
جبنة موتزاريلا 

-حشوات الحلو
شوكولاتة قابلة للدهن 
بندق 
سكر وقرفة 
زبدة فول سوداني 
تمر 

للوجه
صوص شوكولاتة 
سكر بودرة 
صوص توفي 
عسل أبيض 
قشطة 


طريقة تحضير فطائر الطاسة
العجينة
يخلط الدقيق والسميد والملح والزبدة والماء
يقلب الماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة
تغطى العجينة وتترك لترتاح
تقطع كرات وتفرد بالنشابة

للحشو الحادق
تحشى بالحشوات المختلفة
تحشى بالبسطرمة والجبنة أو السجق المشوح مع الفلفل الألوان أو خليط الدجاج المشوح مع البصل والجبن أو اللحمة المعصجة والجبن
توضع الفطائر في طاسة بها القليل من الزبدة أو الزيت على النار
تقلب على الوجه الآخر
تقدم عند تمام النضج

-للحشو الحلو
تحشى بالسكر والقرفة أو الشوكولاتة القابلة للدهن بالبندق أو زبدة الفول السوداني والتمر
توضع الفطائر في طاسة بها القليل من الزبدة أو الزيت على النار
تقلب على الوجه الآخر
تقدم عند تمام النضج
يرش الوجه بالسكر البودرة والقرفة أو صوص الشوكولاتة أو التوفى أو العسل والقشطة أوالمكسرات
تقطع الفطائر الحلو والحادق وتقدم .


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