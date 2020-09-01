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مرأة

سهلة وسريعة.. طريقة عمل فطيرة الجزر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:17 ص
طريقة عمل فطيرة الجزر
طريقة عمل فطيرة الجزر
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هاجر هانئ
فطيرة الجزر من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تناولها و تقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات و أقل المكونات، قدمت الشيف منال العالم طريقة عمل فطيرة الجزر السريعة 

مقادير فطيرة الجزر :

كوب وربع  دقيق
2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
ربع  ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا
ملعقة صغيرة قرفة
ربع ملعقة صغيرة زنجبيل
ثمن ملعقة صغيرة ملح
ربع كوب سكر بني
ثلاثة أرباع كوب لبن رايب
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
ملعقة صغيرة زيت ذرة
2 حبة متوسطة بيض
كوب جزر مبروش
ربع  كوب جوز مجروش

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للتقديم
زبدة وعسل

طريقة تحضير فطيرة الجزر
-في طبق عميق ضعي الدقيق، البيكنج باودر، بيكربونات الصودا، القرفة، الزنجبيل، الملح والسكر. قلبي المواد بمضرب شبك يدوي لمدة دقيقة لتتجانس تماما.
- في كوب مكيال ضعي اللبن، الفانيليا، الزيت والبيض. باستعمال مضرب شبك يدوي قلبي المواد لمدة دقيقيتن. أضيفي الخليط على خليط الدقيق وقلبي لتحصلي على عجينة سائلة وناعمة.
- أضيفي الجزر والجوز. قلبي بملعقة بلاستيكية عريضة لتحصلي على خليط متجانس.
- ضعي مقلاة سميكة القاعدة متوسطة الحجم على نار قوية لتسخن جيدا.
- باستعمال مغرفة عميقة أسكبي مقدار من الخليط في المقلاة وانتظر لعدة ثواني لتتكون فقاعات على سطح الفطيرة. باستعمال ملعقة معدنية عريضة إقلبي الفطيرة على الجهة الثانية وانتظري إلى أن يصبح القاع ذهبي اللون.
- قدمي فطيرة الجزر ساخنة مع الزبدة والعسل.

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