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مرأة

لذيذة على الإفطار .. طريقة عمل فطيرة التفاح.. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:07 ص
طريقة عمل فطيرة التفاح
طريقة عمل فطيرة التفاح
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آية التيجي
فطيرة التفاح شهية ولذيذة ويمكن اعدادها فى المنزل لوجبة الافطار، وقدمت الشيف الشربيني طريقة عمل فطيرة التفاح مع الباف باستري الشهي، والذي يفضلة الكبار والأطفال أيضا، وذلك باستخدام مكونات بسيطة وسهلة.

وقت التحضير: 25 دقيقة
وقت الخبز: 20 دقيقة
تكفي لـ : 5 اشخاص

يمكن تقديم طريقة عمل فطيرة التفاح بأقل المكونات من مطبخ لكي تقدمي لعائلتك فطور صحي، وشهي غير مألوف عما تقدميه في اليوم العادي، لذا سنقدم لكم الوصفة خطوة بخطوة بالتفصيل..

طريقة عمل فطيرة التفاح

مقادير طريقة عمل فطيرة التفاح 

تفاح أخضر وأحمر
سكر بنى
جوزة الطيب
زبدة
بهارات
قرفة
باف باسترى
عين جمل
فراولة فريش

طريقة عمل فطيرة التفاح

1- افردي الباف باسترى فى قوالب الكب كيك .

2- شوحى التفاح مع الزبدة و السكر و البهارات و القرفة، و يقلبوا جيدا حتى يتكرمل

3- ضيفى الخليط على الباف باسترى، و يدخل الفرن لمدة 20 دقيقة.

4-  ثم ترفع و تقدم مع الفراولة و المكسرات .

واليكم الفيديو الذي يوضح طريقة عمل فطيرة التفاح بالتفصيل..
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