أسرع وأسهل طريقة لعمل فطيرة التفاح.. مذاق لا يقاوم

تقدم الشيف نورا السادات طريقة عمل فطيرة التفاح باسهل الخطوات وأسرعها ،وبمذاق لا يقاوم .
مقادير فطيرة التفاح :
5 تفاح أخضر مقشر ومقطع
مكعبات عجينة باف باستيري
2 ملعقة كبيرة سكر بني
نصف كوب سكر بودرة
3 ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة صغيرة قرفة
1 ملعقة كبيرة نشا ذرة بيضة للوجه
طريقة تحضير فطيرة التفاح :
* لعمل الحشو: في طاسة على النار توضع زبدة مع التفاح
* يضاف إليها السكر البودرة والقرفة والنشا، ونقلب جيدا
* يترك على النار حتى يُكوَّن صوص بني ثقيل
* يرفع من على النار ويترك ليبرد
* تحشى قطع الباف باستيري بالحشو وتغلق على شكل مثلث وتغلق باستخدام شوكة
* يدهن الوجه بالبيض المخلوط بالماء
* يرص في صينية عليها ورق زبدة
* تدخل فرنا ساخنا على درجة حرارة 200 مئوية
* تخرج من الفرن ويرش عليها سكر بودرة وقرفة
* تقدم ساخنة
مقادير فطيرة التفاح :
5 تفاح أخضر مقشر ومقطع
مكعبات عجينة باف باستيري
2 ملعقة كبيرة سكر بني
نصف كوب سكر بودرة
3 ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة صغيرة قرفة
1 ملعقة كبيرة نشا ذرة بيضة للوجه
طريقة تحضير فطيرة التفاح :
* لعمل الحشو: في طاسة على النار توضع زبدة مع التفاح
* يضاف إليها السكر البودرة والقرفة والنشا، ونقلب جيدا
* يترك على النار حتى يُكوَّن صوص بني ثقيل
* يرفع من على النار ويترك ليبرد
* تحشى قطع الباف باستيري بالحشو وتغلق على شكل مثلث وتغلق باستخدام شوكة
* يدهن الوجه بالبيض المخلوط بالماء
* يرص في صينية عليها ورق زبدة
* تدخل فرنا ساخنا على درجة حرارة 200 مئوية
* تخرج من الفرن ويرش عليها سكر بودرة وقرفة
* تقدم ساخنة