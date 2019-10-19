أسرع وأسهل طريقة لعمل فطيرة التفاح.. مذاق لا يقاوم

تقدم الشيف نورا السادات طريقة عمل فطيرة التفاح باسهل الخطوات وأسرعها ،وبمذاق لا يقاوم .



مقادير فطيرة التفاح :



5 تفاح أخضر مقشر ومقطع

مكعبات عجينة باف باستيري

2 ملعقة كبيرة سكر بني

نصف كوب سكر بودرة

3 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة كبيرة نشا ذرة بيضة للوجه



طريقة تحضير فطيرة التفاح :



* لعمل الحشو: في طاسة على النار توضع زبدة مع التفاح



* يضاف إليها السكر البودرة والقرفة والنشا، ونقلب جيدا



* يترك على النار حتى يُكوَّن صوص بني ثقيل



* يرفع من على النار ويترك ليبرد



* تحشى قطع الباف باستيري بالحشو وتغلق على شكل مثلث وتغلق باستخدام شوكة



* يدهن الوجه بالبيض المخلوط بالماء



* يرص في صينية عليها ورق زبدة



* تدخل فرنا ساخنا على درجة حرارة 200 مئوية



* تخرج من الفرن ويرش عليها سكر بودرة وقرفة



* تقدم ساخنة