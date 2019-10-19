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مرأة

أسرع وأسهل طريقة لعمل فطيرة التفاح.. مذاق لا يقاوم

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:01 ص
أسرع وأسهل طريقة
أسرع وأسهل طريقة لعمل فطيرة التفاح أفضل من المحلات
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نورا السادات طريقة عمل فطيرة التفاح باسهل الخطوات وأسرعها ،وبمذاق لا يقاوم .

مقادير فطيرة التفاح :

5 تفاح أخضر مقشر ومقطع
مكعبات عجينة باف باستيري
2 ملعقة كبيرة سكر بني
نصف كوب سكر بودرة
3 ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة صغيرة قرفة
1 ملعقة كبيرة نشا ذرة بيضة للوجه

طريقة تحضير فطيرة التفاح :

* لعمل الحشو: في طاسة على النار توضع زبدة مع التفاح

* يضاف إليها السكر البودرة والقرفة والنشا، ونقلب جيدا

* يترك على النار حتى يُكوَّن صوص بني ثقيل

* يرفع من على النار ويترك ليبرد

* تحشى قطع الباف باستيري بالحشو وتغلق على شكل مثلث وتغلق باستخدام شوكة

* يدهن الوجه بالبيض المخلوط بالماء

* يرص في صينية عليها ورق زبدة

* تدخل فرنا ساخنا على درجة حرارة 200 مئوية

* تخرج من الفرن ويرش عليها سكر بودرة وقرفة

* تقدم ساخنة
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