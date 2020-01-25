أحلى من المحلات .. طريقة عمل فطيرة التفاح بالقرفة كالمحترفين

تعد فطيرة التفاح من ألذ واسهل الحلويات التي يفضلها العديد من الاشخاص، كما انها مغذية جدا وتمد الجسم بالطاقة، ويمكن ان تكون بديل لوجبة الفطار خاصة للاطفال.





ونقدم لكِ افضل طريقة عمل فطيرة تفاح بالقرفة ..

· مكونات فطيرة التفاح :

1. نصف كيلو دقيق

2. زبده

3. سكر بودره

4. ربع كوب ماء

5. 1 بيضه

6. فانيليا

7. ربع ملعقه صغيره ملح

8. تفاح اخضر, مقشر ومقطع

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· الحشو:-

نصف كوب سكر.

ربع كوب زبده

ملعقه كبيره نشا

ملعقه صغيره قرفه

· طريقة تحضير فطيرة التفاح :-

- نخلط الدقيق مع الزبده الى ان يصبح مرمل.

- نضيف السكر البودره ونخلط دقيقتين.

- ثم نضيف البيضه والفانيليا والملح ونخلط دقيقتين.

- نضيف الماء المثلج بالتدريج حسب نوع الدقيق, الى ان تصبح عجينه متماسكه.

- توضع في طبق ونغطيه في التلاجه نصف ساعه.

- لتحضير الحشو, نقلب النشا والقرفه مع شرايح التفاح على البارد.

- نضع على النار السكر والزبده ونقلب حتى يذوب السكر مع الزبده

- نضع خليط الزبده على التفاح ويقلب جيدا على البارد حتى يحافظ التفاح على شكله.

- نضع عجينه الفطيره في قالب تارت,او اي صينيه ذات حواف منخفضه ونفردها.

- نرص شرايح التفاح على سطح العجينه. واذا تبقى اى جزء من الزبده والسكر, يوزع على شرايح التفاح.