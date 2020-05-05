طريقة عمل فطيرة التفاح.. فيديو



طريقة عمل فطيرة التفاح





مقادير طريقة عمل فطيرة التفاح:





4 تفاحات

1 ليمون، عصير

½ كوب سكر بني

¼ ملعقة صغيرة قرفة

¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب

1 عجين فطيرة محضر





طريقة عمل فطيرة التفاح:





1- قشري التفاح وضعيه في وعاء كبير به ماء يكفي لتغطية، اعصري الليمون في الماء لمنع التفاح من التحول للون الداكن على دفعات، كل دفعة مكونة من تفاحة واحدة، تخلصي من البذور، قطعي التفاح إلى شرائح رقيقة جدا.





2- في وعاء كبير، اخلطي السكر الحبيبي مع السكر البني، القرفة وجوزة الطيب، وقلبي الجميع حتى يتجانس المزيج أضيفي التفاح المقطّع ، وقلبيه مع المزيج حتى يغطى، اتركيه لمدة 30 دقيقة.





3- افردي العجين بشكل دائري في مقلاة، ثم قومي بوخز العجين بالشوكة في كل مكان، وادخليه الثلاجة حتى يتماسك جدًا، لمدة 20-30 دقيقة.





4- على دفعات، أزيلي التفاح من مزيج السكر والقرفة عن طريق أخذ حفنة في وقت واحد والضغط عليها بعناية بيديك لإزالة الرطوبة الزائدة. ضعي التفاح المجفف في وعاء كبير منفصل، واحتفظي بالسائل لصنع صوص الكراميل.



