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مرأة

طريقة عمل فطيرة التفاح.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:02 م
طريقة عمل فطيرة التفاح
طريقة عمل فطيرة التفاح
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آية التيجي
يمكن إعداد حلوي لذيذة بعد إفطار رمضان مثل فطيرة التفاح، وهي حلوي مميزة مقتبسة من المطبخ العالمي، ولذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل فطيرة التفاح، بطريقة بسيطة وغير مكلفة.

وقت التحضير: 30 دقيقة
وقت الطبخ: 15 دقيقة
تكفي لـ: 6 أفراد

يمكنك أن تقدمي لعائلتك طريقة عمل فطيرة التفاح كحلوى رمضان، وهي حلوى بسيطة وغير مكلفة، وسوف تنال إعجاب أطفالك وعائلتك بأكملها، بالإضافة إلى أنها حلوى خفيفة وصحية للغاية لما تحتويه من فاكهة طبيعية.

طريقة عمل فطيرة التفاح 

مقادير طريقة عمل فطيرة التفاح:

4 تفاحات
1 ليمون، عصير
½ كوب سكر بني 
¼ ملعقة صغيرة قرفة
¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب
1 عجين فطيرة محضر

طريقة عمل فطيرة التفاح:

1- قشري التفاح وضعيه في وعاء كبير به ماء يكفي لتغطية، اعصري الليمون في الماء لمنع التفاح من التحول للون الداكن على دفعات، كل دفعة مكونة من تفاحة واحدة، تخلصي من البذور، قطعي التفاح إلى شرائح رقيقة جدا.

2- في وعاء كبير، اخلطي السكر الحبيبي مع السكر البني، القرفة وجوزة الطيب، وقلبي الجميع حتى يتجانس المزيج أضيفي التفاح المقطّع ، وقلبيه مع المزيج حتى يغطى، اتركيه لمدة 30 دقيقة.

3- افردي العجين بشكل دائري في مقلاة، ثم قومي بوخز العجين بالشوكة في كل مكان، وادخليه الثلاجة حتى يتماسك جدًا، لمدة 20-30 دقيقة.

4- على دفعات، أزيلي التفاح من مزيج السكر والقرفة عن طريق أخذ حفنة في وقت واحد والضغط عليها بعناية بيديك لإزالة الرطوبة الزائدة. ضعي التفاح المجفف في وعاء كبير منفصل، واحتفظي بالسائل لصنع صوص الكراميل.

5- سخني الفرن إلى 190 درجة مئوية، ثم وزعي شرائح التفاح على عجين الفطيرة، غطي المقلاة بورق القصدير، و اخبز فطيرة التفاح  لمدة 30 دقيقة حتى يصبح لون الفطيرة بنيا ذهبيا، ثم أخرجيه من الفرن واتركيها لتبرد لمدة 10 دقائق.

وإليكم الفيديو كامل للوصفة من هنا.. 
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