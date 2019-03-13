فطيرة التفاح بمذاق أشهر المحلات

فاجئى أسرتك من وقت لآخر فى تحضير أطباق جديدة إليك طريقة فطيرة بطريقة سهلة ومميزة لتطبيقها في سهولة يقدمها الشيف إلهام فتحى



المقادير



عجينة جاهزة بف باستري 450- 500 جرام

4 ثمرات تفاح كبيرة

3 ملاعق كبيرة من سكر سنترافيش



بيضة

3 ملاعق كبيرة من القشدة

نصف كوب من السكر (بودرة)

فانيليا



طريقة التحضير

تفرد عجينة بف باستري في قالب مدهون بالقليل من الزبد والدقيق مع رفعها على حواف القالب ترص شرائح التفاح بشكل منسق ثم يرش فوقها السكر يسخن الفرن، ويوضع القالب 20- 25 دقيقة



يخرج القالب من الفرن، ويصب فوقه مزيج البيضة مع القشدة والسكر بالخلاط؛ حتى تنعم وتعاد للفرن حتى يتم النضج

