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مرأة

حلو رمضان.. طريقة عمل المهلبية بالبرتقال

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:10 م
مهلبية
مهلبية
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آلاء حسن
تعتبر مهلبية البرتقال من أطباق الحلويات الشهية وسهلة التحضير ومكوناتها بسيطة ويمكن طهيها في رمضان خصوصا وأن سفرة رمضان لا تستغني عن طبق الحلو عادة.

مقادير مهلبية البرتقال:

2 معلقة كبيرة نشا.
2 كوب عصير برتقال.
سكر حسب الرغبة.
نصف كوب ماء.
نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.

- طريقة التحضير:
- فى وعاء على النار يضاف عصير البرتقال والسكر ويقلب جيدًا حتى الغليان.

- يذاب النشا فى نص كوب ماء.

- يضاف النشا المذاب إلى عصير البرتقال ويضاف الفانيليا مع التقليب المستمر حتى يغلظ القوام.

- يصب فى أطباق التقديم ويجمل الوجة بالزبيب وجوز الهند وتوضع فى الثلاجة حتى تبرد تمامًا.
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