حلو رمضان.. طريقة عمل المهلبية بالبرتقال

تعتبر مهلبية البرتقال من أطباق الحلويات الشهية وسهلة التحضير ومكوناتها بسيطة ويمكن طهيها في رمضان خصوصا وأن سفرة رمضان لا تستغني عن طبق الحلو عادة.
مقادير مهلبية البرتقال:
2 معلقة كبيرة نشا.
2 كوب عصير برتقال.
سكر حسب الرغبة.
نصف كوب ماء.
نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.
- طريقة التحضير:
- فى وعاء على النار يضاف عصير البرتقال والسكر ويقلب جيدًا حتى الغليان.
- يذاب النشا فى نص كوب ماء.
- يضاف النشا المذاب إلى عصير البرتقال ويضاف الفانيليا مع التقليب المستمر حتى يغلظ القوام.
- يصب فى أطباق التقديم ويجمل الوجة بالزبيب وجوز الهند وتوضع فى الثلاجة حتى تبرد تمامًا.
مقادير مهلبية البرتقال:
2 معلقة كبيرة نشا.
2 كوب عصير برتقال.
سكر حسب الرغبة.
نصف كوب ماء.
نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.
- طريقة التحضير:
- فى وعاء على النار يضاف عصير البرتقال والسكر ويقلب جيدًا حتى الغليان.
- يذاب النشا فى نص كوب ماء.
- يضاف النشا المذاب إلى عصير البرتقال ويضاف الفانيليا مع التقليب المستمر حتى يغلظ القوام.
- يصب فى أطباق التقديم ويجمل الوجة بالزبيب وجوز الهند وتوضع فى الثلاجة حتى تبرد تمامًا.