حيل سريعة.. 3 طرق لحرق الدهون وإنقاص الوزن

هل تخشين من إكتساب المزيد من الكيلوجرامات الزائدة مع دخول فصل الشتاء يمكنك حرق الدهون وإنقاص الوزن برجيم سهل وسريع فهل تبحثين عن أعشاب للتخسيس وتحول الجسم لمكينة حرق دهون إليك وصفات سريعه يمكنك تحضيرها من مطبخك فى ثوانى معدودة وبأقل تكلفة لحرق دهون البطن والأرداف ونحت قوامك فى لمح البصر إليك 3خلطات لأعشاب للتخسيس يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
اقرأ أيضًا:
وصفة خل التفاح وبذور الحلبة
1 ملعقة صغيرة خل التفاحخل التفاح وبذور الحلبة يشكلان مزيجًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن. علاوة على ذلك ، فإن الطعم الحلو والمر لبذور الحلبة يساعد على تقليل الطعم الحمضي لخل التفاح
2 ملاعق صغيرة بذور الحلبة
1 كوب ماء
كيف تطبقين الوصفة
انقعي بذور الحلبة طوال الليل في كوب من الماء وأضيفي خل التفاح إلى ماء الحلبة في الصباح.
يقلب جيدا ويشرب.
طريقة تطبيق الوصفة
2 ملاعق صغيرة بذور الحلبة
1 كوب ماء
كيف تطبقين الوصفة
انقعي بذور الحلبة طوال الليل في كوب من الماء وأضيفي خل التفاح إلى ماء الحلبة في الصباح.
يقلب جيدا ويشرب.
طريقة تطبيق الوصفة
وصفة مشروب الجريب فروت والرمان
ماذا تحتاجين ..
نصف كوب جريب فروت
نصف كوب رمان
1 ملعقة صغيرة عسل عضوي
قليل من الملح
نصف كوب رمان
1 ملعقة صغيرة عسل عضوي
قليل من الملح
كيف تطبقين الوصفة ..
ضعي الجريب فروت والرمان في الخلاط. وقومى بسحقهم جيدا وأسكبيها في كوب وأضيفى العسل ورشة ملح أسود ويقلب جيدًا قبل الشرب.
مشروب المريمارية وبذور الكتان
ماذا تحتاجين
1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان
1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة
ملعقة صغيرة مريمارية
1 كوب ماء شرب ساخن
1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة
ملعقة صغيرة مريمارية
1 كوب ماء شرب ساخن
اقرأ أيضًا:دراسة تكشف متى يتحول نظام الكيتو دايت لكارثة
كيف تطبقين الوصفة
ضعي ملعقة صغيرة من المريمارية في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بذور الكتان المطحونة يقلب جيدًا ويضاف إليه الشوكولاتة الداكنة المبشورة.