حيل سريعة.. 3 طرق لحرق الدهون وإنقاص الوزن

وصفة خل التفاح وبذور الحلبة







1 ملعقة صغيرة خل التفاح

2 ملاعق صغيرة بذور الحلبة

1 كوب ماء

كيف تطبقين الوصفة

انقعي بذور الحلبة طوال الليل في كوب من الماء وأضيفي خل التفاح إلى ماء الحلبة في الصباح.

يقلب جيدا ويشرب.

طريقة تطبيق الوصفة



خل التفاح وبذور الحلبة يشكلان مزيجًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن. علاوة على ذلك ، فإن الطعم الحلو والمر لبذور الحلبة يساعد على تقليل الطعم الحمضي لخل التفاح