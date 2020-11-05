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مرأة

حيل سريعة.. 3 طرق لحرق الدهون وإنقاص الوزن

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
هل تخشين من إكتساب المزيد من الكيلوجرامات الزائدة مع دخول فصل الشتاء يمكنك حرق الدهون وإنقاص الوزن برجيم سهل وسريع فهل تبحثين عن أعشاب للتخسيس وتحول الجسم لمكينة حرق دهون إليك وصفات سريعه يمكنك تحضيرها من مطبخك فى ثوانى معدودة وبأقل تكلفة لحرق دهون البطن والأرداف ونحت قوامك فى لمح البصر إليك 3خلطات لأعشاب للتخسيس يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

وصفة خل التفاح وبذور الحلبة

1 ملعقة صغيرة خل التفاح
2 ملاعق صغيرة بذور الحلبة
1 كوب ماء
كيف تطبقين الوصفة
انقعي بذور الحلبة طوال الليل في كوب من الماء وأضيفي خل التفاح إلى ماء الحلبة في الصباح.
يقلب جيدا ويشرب.
طريقة تطبيق الوصفة
خل التفاح وبذور الحلبة يشكلان مزيجًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن. علاوة على ذلك ، فإن الطعم الحلو والمر لبذور الحلبة يساعد على تقليل الطعم الحمضي لخل التفاح


وصفة مشروب الجريب فروت والرمان

ماذا تحتاجين ..

نصف كوب جريب فروت
نصف كوب رمان
1 ملعقة صغيرة عسل عضوي
قليل من الملح

كيف تطبقين الوصفة ..


ضعي الجريب فروت والرمان في الخلاط. وقومى بسحقهم جيدا وأسكبيها في كوب وأضيفى العسل ورشة ملح أسود ويقلب جيدًا قبل الشرب.


مشروب المريمارية  وبذور الكتان

ماذا تحتاجين

1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان
1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة
ملعقة صغيرة مريمارية
1 كوب ماء شرب ساخن


ضعي ملعقة صغيرة من المريمارية  في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بذور الكتان المطحونة يقلب جيدًا ويضاف إليه الشوكولاتة الداكنة المبشورة.


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