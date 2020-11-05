فى عيد ميلاد داود حسين.. جنسيته الأصلية وتحوله إلى الكويتية

نرصد 6 معلومات لا تعرفها عن داود حسين.

2- باكستاني الأصل ولكنه لا يتطرق إلى ذلك الأمر كثيرًا في حواراته للصحافة، ولم يحصل على الجنسية الكويتية إلا في عام 2001 بمنحة من الشيخ جابر الصباح؛ وعن الفترة التي سبقت حصوله على الجنسية، صرح في حوار تليفزيوني سابق مع برنامج “يا هلا رمضان” على قناة “روتانا خليجية”، قائلًا “ولدت في الكويت ومنذ يومي وأنا متعلق بها، ولم أشعر يومًا أنني غريب على هذه الأرض، وانتمائي لها لا يتحدد بورقة أو وثيقة، فالانتماء داخل القلب”.

2- باكستاني الأصل ولكنه لا يتطرق إلى ذلك الأمر كثيرًا في حواراته للصحافة، ولم يحصل على الجنسية الكويتية إلا في عام 2001 بمنحة من الشيخ جابر الصباح؛ وعن الفترة التي سبقت حصوله على الجنسية، صرح في حوار تليفزيوني سابق مع برنامج “يا هلا رمضان” على قناة “روتانا خليجية”، قائلًا “ولدت في الكويت ومنذ يومي وأنا متعلق بها، ولم أشعر يومًا أنني غريب على هذه الأرض، وانتمائي لها لا يتحدد بورقة أو وثيقة، فالانتماء داخل القلب”.

1-ولد داوود حسين مرتضى، في يوم 5 نوفمبر من عام 1958، بمنطقة “الصوابر” في الكويت.

1-ولد داوود حسين مرتضى، في يوم 5 نوفمبر من عام 1958، بمنطقة “الصوابر” في الكويت.

3- اشتهر بموهبة التقليد، إذ كان يقدلد المدرسين في المدرسة، وكذلك الفنانين فيما بعد، وبدأ التمثيل في النوادي الصيفية في الإجارات ثم انضم بعد ذلك لفرقة “مسرح السور”.





4-تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت، وأثناء دراسته انتقل للعمل بفرقة “المسرح الكويتي”، ثم قدم أول دور تليفزيوني عام 1977 في مسلسل “المصير”.





5- تصل عدد أعماله إلى 50 مسلسلًا، و47 عملًا مسرحيًا، وفيلمان مصريان هما “عندليب الدقي” مع محمد هنيدي، و”على جنب ياسطي مع أشرف عبد الباقي، بجانب عدد من تجارب الدبلجة لأعمال الرسوم المتحركة.



