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رياضة

ماذا يمكن أن يضيف بدر بانون لـ الأهلي؟.. صحفي مغربي يجيب

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:29 م
بدر بانون
بدر بانون
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محمد السعيد
كشف الصحفي المغربي أمين العميري عن مميزات بدر بانون لاعب الرجاء المنتقل حديثا إلى النادي الأهلي.

كان بدر بانون أكد في تصريحات تلفزيونية، أنه سينضم إلى النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل " 2020 - 2021".

وقال أمين العميري في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد":  بدر بانون من أفضل المدافعين في الدوري المغربي خلال الفترة الأخيرة، حيث يمتلك قدرات فنية عالية.

وأضاف:" قراءة بانون للعب يجعله يسبق المهاجم في معظم الأحيان، ويستخلص الكرة بشكل مثالي، كما أنه يمنح فريقه ميزة بناء الهجمه بشكل منظم، وهذا ظهر بشكل واضح في بطولة أفريقيا للمحليين 2018 والتي توج بها المنتخب المغربي".

وتابع:" بدر بانون قائد داخل الملعب وبمثابة مدرب تحفيزي للاعبين على رقعة الميدان.

وواصل:" قد يكون بانون نحيفا بعض الشيء، لكن أعتقد أنه سيتحسن كثيرا في الأهلي، لأن الظروف ستساعده على ذلك داخل الفريق الأحمر".

وودع  بدر بانون مسابقة دوري أبطال أفريقيا مؤخرا من الدور نصف النهائي رفقة فريق الرجاء، بعد الهزيمة أمام الزمالك بهدف دون رد ذهابا و 3 - 1 وإيابا.

يذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 27 نوفمبر الحالي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي البطولة.
 
وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد 5 - 1 ذهاب وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء 4 - 1 بمجموع مباراتي الدور نصف النهائي.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بـ دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليله الزمالك ومازيمي الكونغولي بـ 5 ألقاب لكل منهما.

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