كلاسيكو ألمانيا.. تفوق كاسح لـ بايرن ميونخ على دورتموند قبل موقعة الليلة

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، اليوم، السبت، قمة من العيار الثقيل، بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، على ملعب سيجنال ايدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الألماني.





موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ والقناة الناقلة:





تقام مباراة بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ في تمام السابعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 الفرنسية.





بايرن ميونخ ضد دورتموند:





ويسعى بايرن ميونخ بقيادة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أو التعادل على أقل تقدير من أجل الاحتفاظ بصدارة البوندسليجا.





في المقابل يتسلح بوروسيا دورتموند بعامل الأرض من أجل اقتناص الثلاث نقاط من العملاق البافاري واعتلاء الصدارة.





ويمتلك بايرن ميونخ أقوى خط هجوم في الدوري الألماني هذا الموسم بـ 24 هدفا، بينما يعد دفاع بوروسيا دروتموند هو الأفضل في البوندسليجا، حيث لم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط خلال 6 مباريات.





ترتيب بايرن ميونخ ودورتموند:

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.





تفوق كاسح لبايرن ميونخ على دورتموند:





وألتقى بايرن ميونخ مع بوروسيا دورتموند في 102 مباراة سابقة في الدوري الألماني، فاز العملاق البافاري في 48 مباراة مقابل 25 مباراة لأسود الفيستيفال، بينما كان التعادل حاضرا في 29 مناسبة.