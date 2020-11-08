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أخبار العالم

فوكس نيوز: ترامب سيسلم السلطة بلطف لـ بايدن

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:33 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قال دونالد ترامب إنه سيتنازل بلطف للرئيس المنتخب جو بايدن ولجنة الانتقال السلمي للسلطة إذا فشلت السبل القانونية في إظهار الطريق إلى فترة ولاية ثانية ، وفقًا لما صرح به مصدر مقرب من ترامب لقناة "فوكس نيوز" الموالية للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته.

وقالت مصادر إن الرئيس سيوافق "إذا فشلت الطعون القانونية للحملة في فتح الطريق لولاية ثانية" على تسليم السلطة لمنافسه جو بايدن.

وأعلن ترامب عن تقديم حملته طعونًا قانونية وطلبت إعادة فرز الأصوات في بنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن ونيفادا وجورجيا وسط أنباء عن خسارته في جميع تلك الولايات، بينما لم يكن هناك دليل على حدوث تزوير في أي من الولايات.


وقبل قليل، ادعى الرئيس الأمريكي المنتهيه ولايته دونالد ترامب، أنه فائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، مع حصوله على 71 مليون صوت قانونيه، على حد وصفه. 

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لم يُسمح للمراقبين بالدخول إلى غرف العد، لقد فزت في الانتخابات، حصلت على 71.000.000 صوت قانوني". 

وأضاف: "حدثت أشياء سيئة لم يُسمح لمراقبينا برؤيتها لم يحدث من قبل".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن يخطط للإعلان عن فريق العمل الخاص به لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19" يوم الاثنين.





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