تناول كوب من ماء الثوم يوميا ..فائدته ستدهشك

فوائد ماء الثوم المغلى



فوائد ماء الثوم للبشرة إنه غنى بمضادات الأكسدة التى تحارب الجذور الحرة وتساهم في عملية الشيخوخة.وثبت أن الجرعات العالية من مكملات الثوم تزيد من إنزيمات مضادات الأكسدة وكذلك تقلل بشكل كبير من الإجهاد التأكسدي لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم .

فوائد ماء الثوم للشعر



يحتوي الثوم على خصائص قد تساعد في نمو الشعر ويعد الثوم غنيا بالفيتامينات والمعادن ، مثل فيتامينات B-6 و C ، والمنجنيز، والسيلينيوم وكلها تعزز صحة الشعر وقد تساهم الخصائص الطبيعية المضادة للميكروبات والفطريات الموجودة في الثوم أيضًا في فوائد الشعر،







تحسن صحة العظام





وعلى الجانب الآخر يساعد الثوم أيضا فى تحسن صحة العظام فهو يمكن أن يقلل من فقدان العظام عن طريق زيادة هرمون الاستروجين عند الإناث وقد يكون للأطعمة مثل الثوم والبصل أيضًا تأثيرات مفيدة على هشاشة العظام .