شاهد.. أول صور لسلسلة هواتف Oppo Reno5 القادمة.. مواصفات

كشفت تسريبات جديدة عددا من مواصفات هواتف Oppo Reno5 القادمة من شركة أوبو الصينية، كما عرضت مجموعة من الصور للهواتف تظهر لأول مرة، فى الوقت الذى اعتمدت الشركة، الهواتف، بأكواد PEGM00 و PEGT00؛ مما يعنى أن السلسلة الجديدة ستكون عبارة عن هاتفين هما Reno5 و Pro 5Reno، كما أن الهواتف ستصدر بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G.





وبحسب موقع Gizmochina التقنى فإن هواتف Oppo Reno5 ستأتى بشاشة قياس 6.43 بوصة من نوع OLED ، وكاميرات رباعية خلفية، الأساسية دقة 64 ميجا بيكسل، و 8 و 2 و 2 ميجا بيكسل، مع فلاش LED قوى، مثل كاميرات هواتف Reno4 5G .













وستحتوى هواتف Oppo Reno5 على بطاريات بقدرة 4300 مللى أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط، كما ستعمل الهواتف بمعالجات من نوع Dimensity 800U، ونظام تشغيل Android 11 هو ستكون أول هواتف من أوبو تأتى بنظام التشغيل الجديد.





وتظهر الصور التى تظهر للمرة الأولى، أن هواتف Oppo Reno5 ستأتى بشاشة مسطحة مع لوحة عرض منحية، وليس من العروف حتى الآن إذا كانت الهواتف ستأتى بكاميرا تحت الشاشة، أم ستأتى بثقب للكاميرا الأمامية.









وكانت قررت شركة أوبو الصينية، إصدار نسخة خاصة من هواتف Oppo Reno4، باسم نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى لكرة القدم، محمد صلاح، وذلك تكريما له بعد أن أصبح سفيرا للعلامة التجارية الخاصة بشركة أوبو، فى مصر والشرق الأوسط، وصدرت النسخة تحت اسم Oppo Reno4 Mo Salah Edition أو هواتف Oppo Reno4 نسخة مو صلاح.









كما قررت الشركة تغيير شكل وتصميم هواتف Oppo Reno4 من الخارج، حيث أصدرت الشركة باللونى الرمادى والأحمر لتكون متناسبة بدرجة أكبر مع الجانب الرياضى، الذى يناسب محبى كرة القدم، كما يعمل الهاتف بشبكة الجيل الرابع من الاتصالات 4G



