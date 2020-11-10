بعد تصدره مؤشر جوجل| مارسا.. مرض نادر ينتشر عن طريقة ملامسة الجلد

تصدر مؤشر البحث جوجل مرض مارسا النادر، وهو عبارة عن عدوى المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA) بسبب نوع من بكتيريا المكورات العنقودية التي أصبحت مقاومة للعديد من المضادات الحيوية المستخدمة في علاج عدوى المكورات العنقودية العادية.





ووفقا لما نشره موقع mayo clinic تحدث معظم عدوى بكتيريا MRSA في الأشخاص الذين كانوا في المستشفيات أو أماكن الرعاية الصحية الأخرى ، مثل دور رعاية المسنين ومراكز غسيل الكلى، وعندما يحدث في هذه الأماكن، يُعرف باسم MRSA المرتبط بالرعاية الصحية (HA-MRSA).





عادةً ما ترتبط عدوى HA-MRSA بالإجراءات أو الأجهزة الغازية ، مثل العمليات الجراحية أو الأنابيب الوريدية أو المفاصل الاصطناعية.





ينتشر عن طريق ملامسة الجلد، وتشمل الفئات السكانية المعرضة للخطر مجموعات مثل مصارعي المدارس الثانوية والعاملين في رعاية الأطفال والأشخاص الذين يعيشون في ظروف مزدحمة.







الأعراض لمرض مارسا

عدوى المكورات العنقودية افتح مربع الحوار المنبثق

عادة ما تبدأ عدوى الجلد العنقودية ، بما في ذلك بكتيريا MRSA ، على شكل نتوءات حمراء مؤلمة ومتورمة قد تشبه البثور أو لدغات العنكبوت. قد تكون المنطقة المصابة:





دافئ عند اللمس

مليء بالقيح أو أي تصريف آخر

تصاحبها حمى؛ يمكن أن تتحول سريعًا إلى خراجات عميقة ومؤلمة تتطلب تصريفًا جراحيًا. في بعض الأحيان تظل البكتيريا محصورة في الجلد. لكن يمكنها أيضًا أن تختبئ في أعماق الجسم ، مما يتسبب في التهابات قد تهدد الحياة في العظام والمفاصل والجروح الجراحية ومجرى الدم وصمامات القلب والرئتين.

متى ترى الطبيب

راقب مشاكل الجلد البسيطة - البثور ، ولدغات الحشرات ، الجروح والخدوش - خاصة عند الأطفال. إذا ظهرت الجروح ملتهبة أو مصحوبة بالحمى ، فاستشر طبيبك.