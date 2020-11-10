AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد تصدره مؤشر جوجل| مارسا.. مرض نادر ينتشر عن طريقة ملامسة الجلد

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:12 م
مرض مارسا
مرض مارسا
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

تصدر مؤشر البحث جوجل مرض مارسا النادر، وهو عبارة عن عدوى المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA) بسبب نوع من بكتيريا المكورات العنقودية التي أصبحت مقاومة للعديد من المضادات الحيوية المستخدمة في علاج عدوى المكورات العنقودية العادية.


ووفقا لما نشره موقع mayo clinic تحدث معظم عدوى بكتيريا MRSA في الأشخاص الذين كانوا في المستشفيات أو أماكن الرعاية الصحية الأخرى ، مثل دور رعاية المسنين ومراكز غسيل الكلى، وعندما يحدث في هذه الأماكن، يُعرف باسم MRSA المرتبط بالرعاية الصحية (HA-MRSA).


 عادةً ما ترتبط عدوى HA-MRSA بالإجراءات أو الأجهزة الغازية ، مثل العمليات الجراحية أو الأنابيب الوريدية أو المفاصل الاصطناعية.


ينتشر عن طريق ملامسة الجلد، وتشمل الفئات السكانية المعرضة للخطر مجموعات مثل مصارعي المدارس الثانوية والعاملين في رعاية الأطفال والأشخاص الذين يعيشون في ظروف مزدحمة.


الأعراض لمرض مارسا

عدوى المكورات العنقودية افتح مربع الحوار المنبثق
عادة ما تبدأ عدوى الجلد العنقودية ، بما في ذلك بكتيريا MRSA ، على شكل نتوءات حمراء مؤلمة ومتورمة قد تشبه البثور أو لدغات العنكبوت. قد تكون المنطقة المصابة:


دافئ عند اللمس
مليء بالقيح أو أي تصريف آخر
تصاحبها حمى؛ يمكن أن تتحول سريعًا إلى خراجات عميقة ومؤلمة تتطلب تصريفًا جراحيًا. في بعض الأحيان تظل البكتيريا محصورة في الجلد. لكن يمكنها أيضًا أن تختبئ في أعماق الجسم ، مما يتسبب في التهابات قد تهدد الحياة في العظام والمفاصل والجروح الجراحية ومجرى الدم وصمامات القلب والرئتين.

متى ترى الطبيب
راقب مشاكل الجلد البسيطة - البثور ، ولدغات الحشرات ، الجروح والخدوش - خاصة عند الأطفال. إذا ظهرت الجروح ملتهبة أو مصحوبة بالحمى ، فاستشر طبيبك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 درجات لـ حروق الجلد.. تعرف على العلاج

بسبب بكتيريا .. بريطانية تجرى 8 عمليات جراحية في أسبوع

في اليوم العالمي لداء الكلب.. ما هى أعراض وأسباب انتقال الفيروس المميت

احذر .. داء الكلب ينتقل للبشر ويؤثر على الأعصاب

معلومات لا تعرفها عن داء الكلب.. وأعراض السعار.. وهذه الحيوانات تساهم في نقله للبشر.. وبهذه الطريقة يتم علاجه والوقاية منه

بعد تحذير منظمة الصحة العالمية.. أعراض غير متوقعة لـ عدوى التراخوما

ترشيحاتنا

تريند الفن.. فى ذكرى رحيل معالى زايد موقف محرج تعرضت له أمام حسنى مبارك وميرنا وليد مطلوبة على جوجل

أكثر السيارات أمانا في العالم.. العناية الإلهية تنقذ فولفو volvo s80 من الطقس السيئ في مصر.. صور

مرشح جديد يعلن خوض انتخابات رئاسة الكاف 2021

دراسة تطمئن هذه الفئات : لديهم أجسام مضادة لمحاربة عدوى كورونا

زيارة القبور وأفضل وقت لها وهل يشعر الميت بمن يزوره

استبعاد أحمد أحمد.. شوبير يكشف فرص أبو ريدة في الفوز برئاسة الكاف حال ترشحه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعيش في لندن.. 10 معلومات لا تعرفها عن ابنة عمرو دياب.. وتشارك دينا الشربيني في هذه العادة

تجارب قيادة ساوايست soueast dx3 2021 متاحة في مصر.. صور

مصاب بـ كورونا يسجل رسالة وداع مبكية قبل وفاته بساعات.. شاهد