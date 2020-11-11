الأحد.. افتتاح معرض "في حب عفت" بالهناجر

تفتتح الدكتورة سعاد شوقي رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية ، والسيدة تانيا اجيار فرنانديز سفيرة كوبا بالقاهرة، والدكتور شي يوه وين الوزير المفوض ورئيس مكتب الثقافة والسياحة لسفارة الصين لدى مصر، والفنان جمعة فرحات رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، معرض كاريكاتير يحمل عنوان "في حب عفت"، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر الجاري، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، بحضور أسرة الفنان الراحل، ونخبة من الشخصيات العامة، والفنانين والإعلاميين ومحبي الفنان عفت.





وقال الفنان فوزي مرسي المنسق العام للمعرض؛ أن الفنان محمد عفت صاحب مدرسة متفردة في فن الكاريكاتير، تتميز أعماله بالبساطة لكنها ثرية جدًا سواء على المستوى اللوني والإنساني، تثير الدهشة، وتنبض بالروح والحركة، والفنان الراحل ترك لنا ميراثًا فنيًا من الأعمال الإبداعية تعد مصدرًا للبهجة لتلاميذه ومحبيه، وستظل دائما قلوبنا عامرة بالحب والوفاء لأستاذ وفنان من طراز فريد.





وأشار فوزي أن المعرض يضم أكثر من 150 بورتريه كاريكاتيري للفنان الراحل رسمتها أنامل ١٢٦ فنانًا، من ٣٦ دولة عربية وأجنبية، كما تعرض مجموعة من الأعمال الفنية بريشة الفنان العالمي الراحل محمد عفت.





يذكر أن الفنان محمد عفت ولد في عام 1948، بدأ مسيرته الفنية في رسم الكاريكاتير بجريدة أخبار اليوم، ونشرت أعماله الكاريكاتيرية بالعديد من الصحف والمجلات الدولية، وراسل مجلة ويتي ورلد الكاريكاتورية الأمريكية، أسس عفت فرع لاتحاد منظمات رسامي الكاريكاتير الدولي بمصر، المعروف اختصارًا بـ ( فيكو) في عام 1996، وكان يرأسه حتى وفاته، كما أصدر مجلة الفراعنة الإلكترونية، وشارك في المئات من معارض الكاريكاتير بمصر ومختلف دول العالم، كما حصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية أهمها الجائزة البرونزية فى مسابقة دايجون الدولية للكاريكاتير بكوريا الجنوبية عام 1999، والميدالية الذهبية في مسابقة الكاريكاتير الكوميدي الدولي باليابان عام 2004، وتم تكريمه في الملتقى الدولي الخامس للكاريكاتير بالقاهرة عام 2018، وحصل مؤخرا على جائزة خاصة في مسابقة دايجون الدولية للكاريكاتير بكوريا الجنوبية عام 2019، وتوفي في ديسمبر 2019.





يأتي المعرض في اطار مبادرة "علاقات ثقافية" التي أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بهدف تقديم صور ونماذج من التواصل الإنساني بين مصر ودول العالم المختلفة، ومن المقرر أن يستمر حتى 19 نوفمبر2020.





يقام المعرض مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، مع الالتزام بارتداء الكمامات في قاعات العرض، وتجنب التواجد فى تجمعات.