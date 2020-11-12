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رياضة

أسوان يتعاقد مع حارس وادي دجلة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:24 م
خالد وليد حارس دجلة
خالد وليد حارس دجلة
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محمد رشاد
نجح مسئولو نادي أسوان في التوقيع مع خالد وليد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة السابق على عقود انتقاله إلى نادى أسوان في صفقة انتقال حر، ليصبح بذلك الصفقة رقم 12 فى الميركاتو الصيفى لأبناء الجنوب.


ونجح اسوان فى ضم كل من أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، وإسلام سرى من الطلائع، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم.


وفى المقابل تنازل أسوان عن 6 لاعبين حيث انضم الثلاثى، إبراهيم القاضى وإبراهيم جلال ومحمود نعيم لنادى إنبى، ورحل فادى فريد إلى البنك الأهلى، فيما رحل أحمد عامر إلى الجونة، وانضم مسعد عوض إلى وادى دجلة عقب دفع الشرط الجزائى فى عقده مع أسوان وقيمته مليون جنيه.


 وأخطر مجلس إدارة نادى أسوان، المدير المسئول عن الاستاد بضرورة تجهيز الملعب من أجل استضافة مباريات الدورى الجديد، بعدما لعب الفريق مباريات الدور الثانى فى الدورى الماضى على ملعب اتحاد الشرطة بسبب ظروف انتشار وباء كورونا.

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