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منوعات

ما وراء الطبيعة.. شاهد طفل يتجول بالبيجاما والشبشب ليلًا يثير الذعر في شوارع بريطانيا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:32 ص
طفل
طفل
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عزة عاطف

بالتزامن مع عرض مسلسل "ما وراء الطبيعة"، وما أثاره من رعب في مصر، تحدث بعض الأشياء الغير مفسرة في بعض مناطق العالم.


أثارت لقطات غريبة لطفل صغير يتجول في الشوارع بالبيجاما و"الشبشب" بعد منتصف الليل، ذعر سكان جريمسبي في بريطانيا، وسط تحريات الشرطة المكثفة لتتبع الطفل والبحث عنه.

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ظهر الصبي الذي رجحت الشرطة أن عمره لا يزيد عن 8 سنوات، لآخر مرة في شارع هارفي ووك بنطقة نيو والثام في جريمسبي، حوالي الساعة 12.15 صباح أمس.


تم إطلاق عملية بحث "مكثفة" بعد أن أبلغ أحد أفراد الجمهور عن رؤية طفل غريب الأطوار يرتدي بيجاما ونعال داكنة اللون، يتجول بمفرده، فيما لم تتلق الشرطة أي بلاغ عن فقدان طفل من الأسر الموجودة في المنطقة.


أصدر المحققون صورة غير واضحة للطفل من كاميرا المراقبة، قد تم التقاطها قبل لحظات من آخر ظهور له، في الوقت الذي يبحثون فيه عن مزيد من اللقطات.


قال مفتش المباحث توم كيلي: "أريد طمأنة الجمهور بأن لدينا فرقًا على الأرض في هارفي ووك والمناطق المحيطة تجري عددًا من الاستفسارات لمحاولة تحديد مكان هذا الطفل".


لقد كنا نجري استفسارات من كاميرات المراقبة ، ونذهب من منزل إلى منزل ونبحث في الكثير من المناطق المجاورة.

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