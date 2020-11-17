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توك شو

بعد 4 سنوات من اختفائه .. والد الطفل علي ربيع يكشف تفاصيل وفاة نجله .. فيديو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
طفل متوفي
طفل متوفي
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محمود محسن
أكد سالم ربيع  والد الطفل ربيع سالم المتوفي منذ 4 سنوات، والذي عثر على الهيكل العظمي الخاص به أعلى سطح عقار بالإسكندرية، أن "الجاني ومن قتل ابني كان بجانب منزلنا على مسافة 100 متر، موضحا أنه ابني قتل في عام 2016".

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي، أن الطفل كان له احتياجات خاصة، وكان لا يتحدث، مشيرا إلى أننا دائما ما كنا نبحث عنه طيلة الـ 4 سنوات الماضية بكل مكان.

وتابع والد الطفل ربيع سالم المتوفي منذ 4 سنوات، أن إدارة البحث الجنائي بذلت مجهودا كبيرا في الكشف واستدعتنى المباحث ومفيش حالة اختفت الا ابنى وعرفته من ملابسه التي كان يرتديها خلال هذا الوقت.

وأشار ربيع إلى أنه كان هناك جثة ثانية كانت لشخص يبلغ من العمر 16 عاما، مؤكدا أن مياه الأمطار التي هطلت على الإسكندرية هي من كشفت تفاصيل هذا الحادث.
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