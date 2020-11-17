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فن

بإيرادات 353,700,000 مليون دولار.. هذا ما حققه فيلم Tenet حول العالم

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:05 م
فيلم Tenet
فيلم Tenet
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شروق ابراهيم - احمد ابراهيم
حقق فيلم Tenet ايرادات بلغت 353,700,000 مليون دولار أمريكي حول العالم ، بعد مرور قرابة 5 أشهر على طرحه بالسينمات الامريكية والعالمية. 

حيث حقق الفيلم في الولايات المتحدة الامريكية 56,300,000 مليون دولار امريكي حول العالم، اما في افريقيا واسيا واوروبا. 

وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.
 
ورغم ذلك فقد أدت جاحة كورونا إلى تقلص الإيرادات المتوقعة لفيلم TENET في السينما العالمية، بعد قرار صناعه بطرحه خلال الظروف الصحية. 

جدير بالذكر انه تم إغلاق معظم دور السينما في عدد من دول أوروبا بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا.

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