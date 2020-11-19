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مرأة

لـ عود البطل .. فوائد قرص النحل للتخسيس

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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آلاء حسن
فوائد قرص النحل عديدة فعلى الرغم من عدم دعم جميع الفوائد المزعومة لسم النحل بالعلم، فقد أظهرت الأبحاث أن له العديد من الخصائص الطبية القوية واليكم فوائد قرص النحل. 

ويعود الاستخدام الطبي لسم النحل إلى مصر القديمة ، وورد ذكره في تاريخ أوروبا وآسيا يستخدم أبقراط سم النحل لعلاج آلام المفاصل والتهاب المفاصل وفي الأزمنة الحديثة تجدد الاهتمام بتأثيرات سم النحل في عام 1888 مع نشر دراسة إكلينيكية أجريت في أوروبا حول تأثيره على الروماتيزم منذ ذلك الحين ، انحسر الاهتمام بسم النحل. 


ووفقا لموقع healthline ، كشفت الأبحاث أن هناك فوائد قرص النحل خاصة بتخسيس الجسم وتساعد قرصة النحلة على حرق دهون الجسم عن طرق فرز لعاب النحل. 
 
ويُعتقد أن شرب الماء الدافئ مع العسل ورذاذ الجير أول شيء في الصباح علاج فعال مضاد للسيلوليت ، حيث يساعد على زيادة التمثيل الغذائي في الجسم. لكن مع 64 سعرة حرارية لكل ملعقة كبيرة ، كيف يمكن أن يساعدك العسل على التخلص من تلك الأرطال الزائدة ؟.

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2010 ونشرت في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية ، فإن العسل يساعد في التحكم في شهيتك إذا كنت تستهلك العسل قبل النوم ، يبدأ الجسم في حرق المزيد من الدهون خلال تلك الساعات المبكرة من النوم ويمكنك حتى اتخاذ خطوة إضافية واستبدال كل السكر المكرر في نظامك الغذائي بالعسل لإعادة توازن إشارة الدماغ التي تجبرك على تناول المزيد من الأشياء الحلوة.
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