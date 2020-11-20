أسباب غير متوقعة لـ نزيف الأنف.. وكيفية إيقافه في 5 دقائق

قد يكون مخيفًا إِلا أنه مجر د إزعاج ثانوي بشكل عام ولا يشكل خطورة ويُشير تكرار الرُّعاف إِلى نزف الدم الذي يحدث أكثر من مرة واحدة في الأسبوع. نزف الدم من الأنف الذي يُعرف أيضًا بالرُّعاف هو عبارة عن نزف الدم من داخل أنفك ويُعاني العديد من الأشخاص منه بـين الحين والآخر خاصة الأطفال الصغار وكبار السن و





تتضمن أسباب نزف الدم الأنفي الأُخرى الآتي: ووفقا لموقع Mayoclinic تحتوي بطانة الأنف الداخلية على العديد من أوعية الدم متناهية الصغر التي تكون قريبة من السطح ويُمكن أن تُتلف بسهولة و

الهواء الجاف : عندما تُعاني الأغشية الأنفية من الجفاف تصبح عُرضة إلى نزف الدم والالتهابات. نخر الأنف بالأصبع التهاب الجيوب الحاد حالات الحساسية استعمال الأسبرين اضطرابات نزف الدم مثل الناعورية مخففات الدم مثل وارفرين وهيبارين المثيرات الكيماوية مثل الأمونيا التهاب الجيوب الأنفية المزمن استعمال الكوكايين الزُكام انحراف الحاجز دخول جسم غريب في الأنف المرذاذ الأنفي مثل الأنواع التي تُستعمل لعلاج أنواع الحساسية إِذا استُخدِمت بتكرار التهاب الأنف اللاأرجي رَضَّح الأنف









ويمكنك وقف النزيف في 5 دقائق عن طريق :





- اجلس بوضع قائم وانحني للأمام يُقلل البقاء بوضع عمودي من ضغط الدم في أوردة الأنف ، وبالتالي يُقلل ذلك من استمرار نزف الدم من الأنف. يُفيد الجلوس بوضع عمودي في تجنب بلع الدم الذي يُمكن أن يُهيِّج المعدة.





- قُم بقرص الأنف: قُم باستعمال أصبعي الإبهام والسبابة لسد المنخرين تمامًا.





- تنفس عن طريق الفم استمر في سد المنخرين بالقرص لما يصل بين 10 إِلى 15 دقيقة يُسلط القرص ضغطًا على المنطقة التي ينزف منها الدم في أغشية الأنف، ويُوقف تدفق الدم في أكثر الأحيان.





وفي حال استمرار نزف الدم بعد مرور 10 إِلى 15 دقيقة كرر الضغط على الأنف مرةً أُخرى لمدة 10 إِلى 15 دقيقة تَجَنَب القاء نظرة على أنفك. وفي حال استمرار نزف الدم اسعَ إلى تلقي العناية الطبية الطارئة.





وللوقاية من تكرار نزف الدم امتنع عن التمخط أو إدخال الأصبع في الأنف، وامتنع عن الانحناء لعدة ساعات بعد نوبة نزف الدم وتذكر خلال هذا الوقت أن تُحافظ على بقاء الرأس بمستوى أعلى من القلب. ويمكن أن تضع بعض دهان الفازلين على الأنف من الداخل باستعمال أعواد القطن أو الأصبع.





وفي حال حدوث النزف من الأنف مرةً أُخرى قم بالتمخط بقوة لتنظيف الأنف من خثرات الدم. قُم بعد ذلك برش جانبي الأنف من الداخل بمزيل الاحتقان الأنفي الذي يحتوي على أُوكسي ميتازولين قم بقرص الأنف مرةً أُخرى كما في الشرح أعلاه ثمَّ اتصل بالطبيب.











