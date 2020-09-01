منها نزيف الأنف واللثة.. أعراض سرطان الغدد الليمفاوية

يعد تضخم الغدد الليمفاوية أو تورمها؛ أحد الأعراض الرئيسية لسرطان الدم، وغالبًا ما يكون "اللوكيميا" حالة بطيئة الحركة أو مزمنة، تختلف أعراض سرطان الغدد الليمفاوية وقد لا تظهر على الفور، وفقا لما نشره موقع mediacl news today.

وتشمل أعراض سرطان الغدد الليمفاوية ما يلي:

تضخم الغدد الليمفاوية

ضيق في التنفس

شعور بالتعب

حمى

نزيف من الأنف أو اللثة

الشعور بالضعف أو الدوار أو الدوار

الالتهابات المزمنة أو الالتهابات التي لا تلتئم

الجلد المصاب بكدمات بسهولة

فقدان الشهية

تورم في البطن

فقدان الوزن غير المقصود

بقع بلون الصدأ في الجلد

آلام العظام أو الحنان

التعرق المفرط ، خاصة في الليل

وبالمقارنة ، تختلف أعراض سرطان الغدد الليمفاوية حسب النوع. يمكن أن تشمل أعراض سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين، ما يلي:

كتلة تحت الجلد ، عادة في الفخذ أو الرقبة أو الإبط

حمى

فقدان الوزن غير المقصود

إعياء

التعرق الليلي الغارق

فقدان الشهية

السعال أو صعوبة التنفس

حكة شديدة

تشمل أعراض اللمفومة اللاهودجكينية ما يلي:

انتفاخ البطن

الشعور بالشبع بكمية صغيرة من الطعام

حمى

تضخم الغدد الليمفاوية

إعياء

ضيق في التنفس

سعال

ضغط وألم في الصدر

فقدان الوزن

التعرق والقشعريرة

الأسباب والأصول

في كلتا الحالتين ، يكون سرطان الدم والأورام اللمفاوية نتيجة لمشاكل في خلايا الدم البيضاء في الجسم.

ويحدث اللوكيميا عندما ينتج نخاع العظم الكثير من خلايا الدم البيضاء، لا تموت خلايا الدم البيضاء هذه في الدورة الطبيعية، بدلًا من ذلك ، يستمرون في الانقسام ويدفعون في النهاية خلايا الدم السليمة الأخرى.

في حالات أخرى ، يبدأ سرطان الدم في الغدد الليمفاوية. الغدد الليمفاوية مسؤولة عن مساعدة الجهاز المناعي على محاربة الالتهابات. وبالمثل ، عادةً ما يبدأ سرطان الغدد الليمفاوية في العقد الليمفاوية أو الأنسجة اللمفاوية الأخرى.

والعقد الليمفاوية كلها متصلة ببعضها البعض. ينتشر سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين من عقدة ليمفاوية إلى أخرى.

وإذا كان الشخص يعاني من ليمفوما اللاهودجكين ، فقد ينتشر السرطان بشكل متقطع ، وتكون بعض الأنواع أكثر عدوانية من غيرها.

وفي أي من النوعين ، يمكن أن ينتشر السرطان أيضًا إلى نخاع العظام أو الرئتين أو الكبد.