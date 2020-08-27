3 أطعمة ومشروبات تحميك من سرطان وتليف الكبد





اقرأ أيضا | لو بتعانى من سرطان الكبد.. إليك أطعمة تساعد على سرعة الشفاء

1. البروكلي





إضافة البروكلي إلى نظامك الغذائي يساعد فى الحفاظ على صحة الكبد وحمايته من ال سموم ..لغناه بمركب يسمى سلفورافان يقلل من امتصاص الدهون في الكبد.





2. دقيق الشوفان





3. القهوة





تمنع القهوة تراكم الدهون والكولاجين وتقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد. وبالتالي تقلل من تليف وسرطان الكبد

4. الشاي الأخضر





شرب ما يصل إلى 10 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا يفيد الكبد ويقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد.

5.اللوز

أظهرت الأبحاث أن المكسرات مثل اللوز يمكن أن تحمي من أمراض الكبد الدهنية بسبب وجود فيتامين (هـ) والدهون غير المشبعة. يساعد ذلك في إزالة الكوليسترول الضار من الجسم ويخفض ضغط الدم أيضًا.



