3 أطعمة ومشروبات تحميك من سرطان وتليف الكبد

يعد الكبد عضوًا أساسيًا في الجسم يؤدي مهامًا مهمة مثل إفراز العصارة الصفراوية للمساعدة في الهضم وتحطيم السموم والأدوية. للحفاظ على صحة الكبد إليك الأطعمة المناسبة التي تحمي كبدك يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
1. البروكلي
5.اللوز
1. البروكلي
إضافة البروكلي إلى نظامك الغذائي يساعد فى الحفاظ على صحة الكبد وحمايته من السموم ..لغناه بمركب يسمى سلفورافان يقلل من امتصاص الدهون في الكبد.
2. دقيق الشوفان
دقيق الشوفان غنى بالألياف القابلة للذوبان والتى تخفض الكوليسترول السيئ الذي يتراكم في الكبد والأوعية الدموية.
3. القهوة
تمنع القهوة تراكم الدهون والكولاجين وتقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد. وبالتالي تقلل من تليف وسرطان الكبد
4. الشاي الأخضر
شرب ما يصل إلى 10 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا يفيد الكبد ويقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد.
5.اللوز
أظهرت الأبحاث أن المكسرات مثل اللوز يمكن أن تحمي من أمراض الكبد الدهنية بسبب وجود فيتامين (هـ) والدهون غير المشبعة. يساعد ذلك في إزالة الكوليسترول الضار من الجسم ويخفض ضغط الدم أيضًا.