لو بتعاني من سرطان الرئة.. 4 طرق حديثة لعلاجه

ووفقا لما قدمه موقع "boldsky"؛ إليكم أبرز طرق علاج سرطان الرئة...

عادة ما يعتمد علاج سرطان الرئة على مكان السرطان ومرحلته، وستؤخذ صحتك العامة أيضًا في الاعتبار قبل الانتهاء من علاج سرطان الرئة، وبسبب التقدم في المجال الطبي ، هناك الكثير من خيارات العلاج المتاحة لك للتغلب على سرطان الرئة.









وتشمل خيارات العلاج الممكنة ما يلي:





الجراحة : هذا هو الخيار الأول الذي يعتبره الأطباء لعلاج سرطان الرئة، عملية جراحية لإزالة جزء الرئة الذي انتشر فيه السرطان والمناطق المحيطة به، قد يشمل الإجراء إزالة جزء من الرئة. في بعض الأحيان ، يتم استئصال الرئة بأكملها دون أي مضاعفات للشخص.





العلاج الكيميائي : الطريقة الأكثر شيوعًا لعلاج أي نوع من أنواع السرطان ، يتضمن العلاج الكيميائي استخدام الأدوية لتقليص الخلايا السرطانية على الرغم من فعاليته ، إلا أن العلاج الكيميائي له الكثير من الآثار الجانبية ولا يتم اللجوء إليه إلا إذا كان السرطان أكثر انتشارًا.



