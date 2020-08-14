لو بتعاني من سرطان الرئة.. 4 طرق حديثة لعلاجه

التعرض لمكونات مسببة للسرطان مثل المواد المسببة للسرطان الأكثر شيوعًا في السجائر، يضر البطانات الداخلية للرئتين، وعلى الرغم من أن الخلايا لديها القدرة على إصلاح نفسها، فإنها تصبح أضعف بسبب التعرض المستمر، يؤدي هذا إلى تحول الخلايا إلى خلايا سرطانية ، مما يؤدي إلى ظهور الأورام.
وقد تستغرق الأعراض الشائعة لسرطان الرئة بعض الوقت لتظهر، لذلك ، قد تبحث عن بعض العلامات المبكرة لسرطان الرئة، عادة ما تعني هذه العلامات أن السرطان في المرحلة 0 ، مما يمنحك المزيد من الفرص للبقاء على قيد الحياة.
ووفقا لما قدمه موقع "boldsky"؛ إليكم أبرز طرق علاج سرطان الرئة...
عادة ما يعتمد علاج سرطان الرئة على مكان السرطان ومرحلته، وستؤخذ صحتك العامة أيضًا في الاعتبار قبل الانتهاء من علاج سرطان الرئة، وبسبب التقدم في المجال الطبي ، هناك الكثير من خيارات العلاج المتاحة لك للتغلب على سرطان الرئة.
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وتشمل خيارات العلاج الممكنة ما يلي:
الجراحة : هذا هو الخيار الأول الذي يعتبره الأطباء لعلاج سرطان الرئة، عملية جراحية لإزالة جزء الرئة الذي انتشر فيه السرطان والمناطق المحيطة به، قد يشمل الإجراء إزالة جزء من الرئة. في بعض الأحيان ، يتم استئصال الرئة بأكملها دون أي مضاعفات للشخص.
العلاج الكيميائي : الطريقة الأكثر شيوعًا لعلاج أي نوع من أنواع السرطان ، يتضمن العلاج الكيميائي استخدام الأدوية لتقليص الخلايا السرطانية على الرغم من فعاليته ، إلا أن العلاج الكيميائي له الكثير من الآثار الجانبية ولا يتم اللجوء إليه إلا إذا كان السرطان أكثر انتشارًا.
العلاج الإشعاعي : يستخدم هذا الإجراء أشعة عالية الطاقة لتقليص الورم المسبب للسرطان ، ثم يتم إزالته جراحيًا.
العلاج الموجه : يستهدف هذا الإجراء نشاط الخلايا السرطانية ويمنعها من التكاثر.