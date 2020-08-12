AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

علامات مبكرة تكشف سرطان الرئة.. تعرف عليها

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:36 م
سرطان الرئة
سرطان الرئة
Advertisements
نهى هجرس
على الرغم من أن السرطان يمكن أن يصيب أي عضو من أعضاء الجسم ، إلا أن سرطان الرئة هو الأكثر خطورة لأنه يؤثر على قدرتنا على التنفس.

كما إنه أخطر أنواع السرطان حيث تنقسم الخلايا السرطانية بشكل لا يمكن السيطرة عليه ، مما يتسبب في حدوث أورام متعددة في رئتيك والتي يمكن أن تعرض قدرتك على التنفس للخطر.

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز اعراض واسباب سرطان الرئة...

أسباب سرطان الرئة 
التعرض لمكونات مسببة للسرطان مثل المواد المسببة للسرطان الأكثر شيوعًا في السجائر ، يضر البطانات الداخلية للرئتين، على الرغم من أن الخلايا لديها القدرة على إصلاح نفسها ، فإنها تصبح أضعف بسبب التعرض المستمر، ويؤدي هذا إلى تحول الخلايا إلى خلايا سرطانية ، مما يؤدي إلى ظهور الأورام. 

عادةً ما يكون المدخنون المعتادون من أكثر الأشخاص الذين يتأثرون بسرطان الرئة، ومع ذلك ، من المعروف أنه يحدث أيضًا لغير المدخنين ، خاصةً عند الأشخاص الذين يتعرضون للتدخين غير المباشر.


أعراض سرطان الرئة 
تشمل الأعراض النموذجية لسرطان الرئة ما يلي. 
كثرة التهابات الصدر 
صوت أجش 
ضيق في التنفس 
سعال متكرر 
لا يبدو أنه يهدأ الصداع المتكرر وغير المبرر 
تصريف الدم أثناء السعال 
فقدان الوزن غير المبرر من المهم فهم هذه الأعراض واختبار نفسك ، خاصة إذا كنت مدخنًا أو شخصًا يتعرض للمواد الكيميائية والأبخرة السامة بانتظام.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل فوات الآوان.. 3 أعراض لسرطان المعدة

أعراض مبكرة للسرطان يتجاهلها 90% من الناس

احترس.. علامات وأعراض لكل نوع من السرطان.. عليك التوجه للطبيب فورا

يتجاهلها 90 في المائة من الناس.. علامات مبكرة لسرطان الرئة

ابعد عن المدخنين.. كل ما لا تعرفه عن التدخين السلبي

انتبه إليها.. 5 مؤشرات تصدرها رئتيك تحتاج لمراجعة الطبيب

ترشيحاتنا

بعدما بات قريبا من بيراميدز| رمضان صبحي يكلف خزينة الأهلي 34 مليون جنيه فى 9 مباريات

مسئول أمريكي كبير يصدم العالم بلقاح كورونا الروسي

راح ابن النادي.. تامر أمين عن انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز: اللاعيبة سماسرة والانتماء بلح

الأولى على الثانوية الأزهرية: حسيت إنه مقلب من الفرحة.. والفضل في تفوقي يرجع لـ 3 أسباب

بريطانيا تحذف 5 آلاف حالة وفاة من ضحايا كورونا

السر وراء موت البعض بفيروس كورونا وتعافي آخرين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات مبكرة تكشف سرطان الرئة.. تعرف عليها

أكبر معمرة والعرسان ونمرة البصل.. 8 مشاهد غريبة في اليوم 2 والاخير لانتخابات الشيوخ..صور

فرز أصوات لجان مصر الجديدة في انتخابات الشيوخ .. صور