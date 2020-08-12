علامات مبكرة تكشف سرطان الرئة.. تعرف عليها

كما إنه أخطر أنواع السرطان حيث تنقسم الخلايا السرطانية بشكل لا يمكن السيطرة عليه ، مما يتسبب في حدوث أورام متعددة في رئتيك والتي يمكن أن تعرض قدرتك على التنفس للخطر.

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز اعراض واسباب سرطان الرئة...

أسباب سرطان الرئة

التعرض لمكونات مسببة للسرطان مثل المواد المسببة للسرطان الأكثر شيوعًا في السجائر ، يضر البطانات الداخلية للرئتين، على الرغم من أن الخلايا لديها القدرة على إصلاح نفسها ، فإنها تصبح أضعف بسبب التعرض المستمر، ويؤدي هذا إلى تحول الخلايا إلى خلايا سرطانية ، مما يؤدي إلى ظهور الأورام.





عادةً ما يكون المدخنون المعتادون من أكثر الأشخاص الذين يتأثرون بسرطان الرئة، ومع ذلك ، من المعروف أنه يحدث أيضًا لغير المدخنين ، خاصةً عند الأشخاص الذين يتعرضون للتدخين غير المباشر.









أعراض سرطان الرئة