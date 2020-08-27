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مرأة

نشرة المرأة.. قوى مناعتك لمواجهة كورونا قبل الشتاء.. وحيل تحميكِ من سرطان الكبد

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:24 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


القاتل الصامت.. تعرف على سرطان الكبد وحيل لتحمى نفسك من الإصابة

يعد سرطان الكبد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم ويصيب الرجال أكثر بثلاث مرات من النساء، كما أن معدل الإصابة بالمرض يتزايد باطراد.

ويعد أبرز أسباب سرطان الكبد؛ تليف الكبد والسكري وغالبًا ما تكون مرتبطة بنمط الحياة مثل التدخين والبدانة وتليف الكبد، ووفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، فإن لسرطان الكبد عدة أنواع، منها سرطان الخلايا الكبدية وسرطان الكبد الثانوي.

تصدرت نور، الابنة الكبرى للمطرب عمرو دياب، التريند خلال الساعات القليلة الماضية.


وتطور شكل نور عمرو دياب خلال السنوات الماضية، حيث ظهرت في صور قديمة برفقة شيرين رضا وهي لم يتجاوز عمرها الثلاث سنوات، ولم تتغير ملامحها عن الماضي.

بجلسة صوير جريئة، أعلنت عارضة الأزياء العالمية الشهيرة جيجي حديد حملها في طفلتها الأولى، حيث نشرت عدة صور لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي في أواخر شهور الحمل.


ورغم اقتراب موعد ولادة جيجي حديد، كما يبدو من الصور أنها تجاوزت أشهرا عديدة من الحمل، إلا أنها لم تنشر صورا لها ببطنها المنتفخ في أواخر شهور الحمل إلا مؤخرا.


طريقة عمل البطاطس الفريسكاس كوك دور

تعتبر طريقة عمل البطاطس الفريسكاس من أسهل الطرق التي يتم تحضيرها في المطبخ، وطريقة عمل البطاطس الفريسكاس سهلة وسريعة، وإليكم طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.


قبل دخول الشتاء.. إزاى تقوى مناعتك لمواجهة فيروس كورونا
وسط توقعات العديد من الدراسات والأبحاث بإمكانية حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد فى الشتاء القادم، إليك كيفية تعزيز المناعة، خصوصا بين كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وذلك لمنع الإصابة بالفيروس وتفشيه بيننا، إليك كيفية تقوية مناعتك لمحاربة الإصابة بالفيروس.

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