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مرأة

منها السوشي والسينابون.. قائمة طعام جيجي حديد خلال الحمل

الخميس 27/أغسطس/2020 - 02:52 م
جيجي حديد
جيجي حديد
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رشا عوني
بجلسة صوير جريئة ، أعلنت عارضة الأزياء العالمية الشهيرة جيجي حديد حملها في طفلتها الأولى ، حيث نشرت عدة صور لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات انستجرام ، وهي في أواخر شهور الحمل . 

ورغم اقتراب موعد ولادة جيجي حديد ، كما يبدو من الصور أنها تجاوزت أشهر عديدة من الحمل، إلا أنها لم تنشر صور لها ببطنها المنتفخ في أواخر شهور الحمل إلا مؤخرا. 

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لكن بالعودة إلى الصور التي كانت تنشرها جيجي حديد على حسابها على انستجرام ، فهناك العديد من الأطعمة التي تفضل تناولها خلال الحمل وقامت بتصويرها ونشرها ، ومنها السوشي الذي تفضله ، ولكي لا تتناوله نيئا خلال الحمل،قامت بإعددا السوشي النباتي الملفوف بالخضروات والأفوكادو .

كذلك تفضل جيجي حديد تناول السينابون الشهي ، وكذلك خبز القرفة مع وعاء من الفراولة الطازجة المقطوفة من حديقتها.

نشرت أيضًا جيجي حديد صورة لسلطة الكابريزي المكونة من شرائح الطماطم الطازجة، وشرائح الموتزاريلا والريحان مع الدجاج المقرمش .
منها السوشي والسينابون.. قائمة طعام جيجي حديد خلال الحمل
منها السوشي والسينابون.. قائمة طعام جيجي حديد خلال الحمل
منها السوشي والسينابون.. قائمة طعام جيجي حديد خلال الحمل
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منها السوشي والسينابون.. قائمة طعام جيجي حديد خلال الحمل

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