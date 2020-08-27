منها السوشي والسينابون.. قائمة طعام جيجي حديد خلال الحمل





ورغم اقتراب موعد ولادة جيجي حديد ، كما يبدو من الصور أنها تجاوزت أشهر عديدة من الحمل، إلا أنها لم تنشر صور لها ببطنها المنتفخ في أواخر شهور الحمل إلا مؤخرا.





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لكن بالعودة إلى الصور التي كانت تنشرها جيجي حديد على حسابها على انستجرام ، فهناك العديد من الأطعمة التي تفضل تناولها خلال الحمل وقامت بتصويرها ونشرها ، ومنها السوشي الذي تفضله ، ولكي لا تتناوله نيئا خلال الحمل،قامت بإعددا السوشي النباتي الملفوف بالخضروات والأفوكادو .





كذلك تفضل جيجي حديد تناول السينابون الشهي ، وكذلك خبز القرفة مع وعاء من الفراولة الطازجة المقطوفة من حديقتها.





نشرت أيضًا جيجي حديد صورة لسلطة الكابريزي المكونة من شرائح الطماطم الطازجة، وشرائح الموتزاريلا والريحان مع الدجاج المقرمش .