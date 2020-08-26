جلسة تصوير جريئة لـ جيجي حديد في شهور الحمل

نشرت عارضة الأزياء العالمية الشهيرة جيجي حديد آخر جلسة تصوير حديثة خضعته لها خلال الأيام الماضية ، مع اقتراب ولادتها ، ونشرتها على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام .





وظهرت جيجي حديد في إطلالات جريئة كعادتها ، لتبرز قوامها الممشوق خلال شهور الحمل .





واختارت جيجي حديد الظهور بإطلالتين مختلفتين ، حيث ظهرت بفستان قصير شفاف ، وفستان أخر أبيض طويل ، واختارت جيجي حديد ألوان الأبيض والأسود مما زادها جمالًا وجاذبية .





وتنتظر جيجي حديد ولادة طفلتها الأولى ، ونشرت منذ أيام صورة لها مع صديقها زين مالك وعلقت عليها : " بابا " .