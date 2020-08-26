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مرأة

جلسة تصوير جريئة لـ جيجي حديد في شهور الحمل

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:38 م
جيجي حديد
جيجي حديد
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رشا عوني
نشرت عارضة الأزياء العالمية الشهيرة جيجي حديد آخر جلسة تصوير حديثة خضعته لها خلال الأيام الماضية ، مع اقتراب ولادتها ، ونشرتها على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام . 

وظهرت جيجي حديد في إطلالات جريئة كعادتها ، لتبرز قوامها الممشوق خلال شهور الحمل .

واختارت جيجي حديد الظهور بإطلالتين مختلفتين ، حيث ظهرت بفستان قصير شفاف ، وفستان أخر أبيض طويل ، واختارت جيجي حديد ألوان الأبيض والأسود مما زادها جمالًا وجاذبية . 

وتنتظر جيجي حديد ولادة طفلتها الأولى ، ونشرت منذ أيام صورة لها مع صديقها زين مالك وعلقت عليها : " بابا " . 
جلسة تصوير جريئة لـ جيجي حديد في شهور الحمل
جلسة تصوير جريئة لـ جيجي حديد في شهور الحمل
جلسة تصوير جريئة لـ جيجي حديد في شهور الحمل
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