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والد جيجي وبيلا حديد ينشر وثيقة تثبت نسبه إلى آل البيت.. شاهد

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:19 م
والد جيجي وبيلا حديد..
والد جيجي وبيلا حديد.. رجل الأعمال محمد حديد
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هدير علاء
نشر رجل الأعمال الأردني- الأمريكي الجنسية ذو الأصول الفلسطينية "محمد حديد" لقطة لوثيقة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وأوضح أنها تثبت أن نسبه من جهة والدته (ظاهر العمر الزيداني) يمتد إلى آل البيت.

وكما يتبين من خلال اللقطة المرفقة، فإن هذه الوثيقة صادرة عن المركز العالمي العلمي للوثائق والمخطوطات والأنساب التابع للمجلس الأعلى للأشراف الهاشميين، وقد صدرت في عام 2017 بمدينة "إسطنبول" التركية.


وجاء في نص الوثيقة ما مفاده أنه قد تم الإطلاع على نسب (آل ظاهر العمر الزيداني الإدريسي الحسني) والوثائق التي في حوزتهم، وبعد التدقيق والتحقيق تبين أنهم من الأسر الشريفة الصحيحة النسب التي صح وثبت نسبها الشريف إلى آل البيت.

يشار إلى أن رجل الأعمال "محمد حديد" هو والد عارضتي الأزياء "جيجي" و"بيلا حديد"، وهما من أشهر عارضات الأزياء في الوقت الحالي، وهو من مواليد عام 1948، ويعمل في مجال التطوير العقاري ومعروف ببناء الفنادق والقصور الفاخرة خاصة في الأحياء والمناطق الراقية بمقاطعة "لوس أنجلوس" بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية.

ويصل عدد متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" إلى مليون متابع؛ وقد لاقى منشوره المشار إليه، والذي علق عليه قائلًا: "شجرة عائلتي من جهة والدتي.. ظاهر العمر الزيداني"، تفاعلًا من قبل متابعيه، وحصد أكثر من 13 ألف إعجاب.


والد جيجي وبيلا حديد ينشر وثيقة تثبت نسبه إلى آل البيت.. شاهد
والد جيجي وبيلا حديد ينشر وثيقة تثبت نسبه إلى آل البيت.. شاهد
والد جيجي وبيلا حديد ينشر وثيقة تثبت نسبه إلى آل البيت.. شاهد
والد جيجي وبيلا حديد ينشر وثيقة تثبت نسبه إلى آل البيت.. شاهد
والد جيجي وبيلا حديد ينشر وثيقة تثبت نسبه إلى آل البيت.. شاهد
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