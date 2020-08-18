منها تقلص الكيس عند الرجال.. 18 علامة تشير إلى خطورة وضع الكبد

أعراض سرطان الكبد، مثل العديد من أنواع السرطانات، غالبًا لا تظهر أعراضه في المراحل المبكرة.

نتيجة لذلك، تميل أورام الكبد إلى التشخيص في مرحلة أكثر تقدمًا.

اقرأ أيضا

الرجال اكثر عرضة أكتشف عوامل خطر تؤدى لسرطان الكبد

ونظرًا لعدم تطوير اختبارات فحص روتينية موصى بها على نطاق واسع لسرطان الكبد، يجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للمرض أو عوامل الخطر الأخرى التحدث مع طبيبهم حول الخطوات التي يمكنهم اتخاذها لمراقبة أو تقليل مخاطرهم.





يوصي المركز الوطني الشامل للسرطان بإجراء فحوصات الدم والموجات فوق الصوتية من بروتين ألفا فيتو كل ستة إلى 12 شهرًا للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بسرطان الكبد.





علامات الإنذار المبكر لسرطان الكبد





وفقا لما نشره موقع America ،قد تختلف أعراض سرطان الكبد من شخص لآخر ، وقد يكون أحد هذه الأعراض ناتجًا عن حالات أخرى.





تتضمن بعض علامات الإنذار المبكر الشائعة لسرطان الكبد ما يلي:

ألم في الجزء العلوي من البطن على الجانب الأيمن أو بالقرب من الكتف اليمنى

تضخم الكبد (تضخم الكبد) محسوس ككتلة تحت الأضلاع على الجانب الأيمن

انتفاخ البطن (الاستسقاء) أو انتفاخ البطن الذي يتطور ككتلة

اليرقان ، الذي يظهر على شكل اصفرار في الجلد والعينين ويحدث عندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح





تشمل العلامات والأعراض الأخرى لسرطان الكبد ما يلي:

فقدان الوزن غير مرتبط بتغييرات في النظام الغذائي

قلة الشهية أو الشعور بالامتلاء بعد تناول وجبة صغيرة

الغثيان والقيء غير مرتبطين بحالات أخرى معروفة

ضعف عام و / أو إرهاق مستمر ، ضعف أو إرهاق مستمر

حمى غير مرتبطة بحالات أخرى

يشعر الطحال المتضخم ككتلة تحت الأضلاع على الجانب الأيسر

قد تتشابه العديد من أعراض أورام الكبد مع علامات أنواع أخرى من التهابات أو أمراض الكبد الحميدة. في حالة سرطان الكبد ، ستستمر الأعراض في التطور وتتفاقم مع نمو الورم وتطور المرض.

من المهم مراجعة الطبيب للحصول على تشخيص دقيق إذا كان لديك أي من العلامات المذكورة أعلاه لسرطان الكبد.

في حالات نادرة ، قد تحدث اضطرابات أخرى نتيجة لسرطان الكبد، خاصة في المراحل المبكرة من المرض.

تسبب متلازمات الأباعد الورمية أعراضًا في أجزاء أخرى من الجسم. قد يساعد الوعي بهذه الأعراض في تشخيص سرطان الكبد. تتضمن بعض متلازمات الأباعد الورمية المرتبطة بسرطان الكبد ما يلي:

فرط كالسيوم الدم: ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم

نقص السكر في الدم: انخفاض مستويات السكر في الدم

كثرة الكريات الحمر: ارتفاع عدد خلايا الدم الحمراء

ارتفاع الكوليسترول: ارتفاع مستويات الكوليسترول

التثدي: تضخم الثدي

تقلص الخصيتين عند الرجال