بمكونات في المنزل .. اصنع خليطا لتنظيف الكبد من السموم

كما يدعم الكركم الصحة العامة، لأنه يحتوي على خصائص قوية مضادة للالتهابات وللميكروبات، حيث أكدت الدراسات أنه يعالج الحساسية وعدم التحمل ويمنع الأمراض المعرفية التنكسية مثل مرض الزهايمر والخرف، كما يحسن السكر في الدم ويثبته ويعالج الاكتئاب ويزيل السموم من الكبد.









الوصفة لإعدا المشروب:





ملعقة كركم

قطعة صغيرة من جذر الزنجبيل الطازج

ملعقة زيت جوز الهند

رشة فلفل أسود

2 كوب زيت جوز الهند

ملعقة عسل

نصف ملعقة قرفة





طريقة التحضير:



