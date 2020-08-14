بمكونات في المنزل .. اصنع خليطا لتنظيف الكبد من السموم

تساعد العديد من التوابل على التخلص من السموم المتواجدة داخل الجسم، ومزيج من "التوابل والأعشاب مع زيت جوز الهند وحليب جوز الهند"؛ هو أيضًا مصدر غني بالعناصر الغذائية.
كما يعتبر هذا المشروب علاجًا طبيعيًا لإزالة السموم من الجسم ، وتنظيم نسبة السكر في الدم ، وعلاج الالتهابات وغيرها الكثير، كما يساعد على تنظيف الكبد بشكل كبير.
ووفقا لما قدمه موقع "boldsky" الهني؛ إليكم ابرز المشروبات التى تساعد على تخلص الجسم من السموم، كالتالي:
المكون الرئيسي للكركم هو علاج طبيعي فعال في علاج آلام العضلات والمفاصل وأمراض الكبد ومشاكل الجلد وأمراض الجهاز التنفسي ومشاكل الجهاز الهضمي والتهاب المفاصل.
كما يدعم الكركم الصحة العامة، لأنه يحتوي على خصائص قوية مضادة للالتهابات وللميكروبات، حيث أكدت الدراسات أنه يعالج الحساسية وعدم التحمل ويمنع الأمراض المعرفية التنكسية مثل مرض الزهايمر والخرف، كما يحسن السكر في الدم ويثبته ويعالج الاكتئاب ويزيل السموم من الكبد.
الوصفة لإعدا المشروب:
ملعقة كركم
قطعة صغيرة من جذر الزنجبيل الطازج
ملعقة زيت جوز الهند
رشة فلفل أسود
2 كوب زيت جوز الهند
ملعقة عسل
نصف ملعقة قرفة
طريقة التحضير:
في قِدرٍ، اخلطي جميع المكونات وسخنيها لمدة 5 دقائق.