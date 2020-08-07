صفر إصابات.. إغلاق قسم عزل مصابي كورونا بمعهد الكبد في المنوفية

أعلن معهد الكبد القومى في المنوفية، عن إغلاق قسم العزل بالمستشفى وعودته للعمل بكامل طاقته وذلك عقب تسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا.





وتم تعقيم وتجهيز مستشفى معهد الكبد القومي لاستقبال حالات مرضى الكبد بعد الانتهاء من علاج جميع الحالات المصابة بفيروس كوفيد 19 من العاملين بجامعة المنوفية.





وبلغ عدد الحالات التي تم حجزها بمستشفى معهد الكبد القومي 44 حالة وما يقارب من ألف حالة عزل منزلي يتم صرف العلاج لهم من جامعة المنوفية.





ومع بداية قيام معهد الكبد القومي باستقبال حالات كوفيد 19 قام فريق مكافحة العدوى بعمل دورات تدريبية لفرق الاطباء والتمريض والاداريين والعاملين للتعامل مع مرضى العزل والطرق الصحيحة لارتداء وخلع ملابس العزل وكيفية التعامل مع النفايات الخاصة بهم والمستلزمات الطبية بوحدة العزل بمعهد الكبد القومي وذلك تطبيقا للمعايير العالمية لمكافحة العدوى لفيروس كوفيد 19.





وتم تخصيص الدور الرابع والخامس بمستشفى معهد الكبد القومي لاستقبال حالات كوفيد 19 من العاملين بجامعة المنوفية وعمل مسارات امنة لدخول وخروج الحالات منفصلة نهائيا عن مداخل ومخارج مستشفى معهد الكبد القومي حتى تتمكن باقي اقسام ووحدات المستشفى من تقديم خدماتها وتم تجهيز غرفة لفرز جميع الحالات وطبقا للإرشادات الموجهة من وزارة الصحة والسكان والمجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية يتم عمل اشعة مقطعية على الصدر وتحاليل ليتم تحديد دخول الحالات شديدة الخطورة اما الحالات المتوسطة والبسيطة يتم صرف العلاج لها وعمل عزل منزلي ومتابعة تطور الحالة بالمنزل وعمل زيارات منتظمة لمستشفى معهد الكبد للتأكد من تمام شفاء الحالة.





كما تم عمل برتوكولات مختلفة للعلاج على حسب شدة الحالة ويتم عمل مسحات للحالات حتى يتم التأكد من شفاء الحالة وخروجها من وحدة العزل بمستشفى معهد الكبد القومي اما الحالات المنزلية يتم عمل مسحات في زيارات المتابعة بالمستشفى.





ويتم ايضا عمل مسحات للفريق الطبي القائم على العمل بوحدة العزل للتأكد من عدم اصابتة اذا ثبتت الاصابة لأحد من اعضاء الفريق الطبي بيتم التعامل معها مثل باقي الحالات الايجابية من صرف العلاج والمتابعة



