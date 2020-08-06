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5 علامات لتراكم دهون الكبد.. وأطعمة للتخلص من سموم الجسم

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:23 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

تراكم الدهون على الكبد من أخطر المشاكل الصحية التي يتعرض لها البعض، إليك كيف تعرفين أنك تعانين من الكبد الدهنى وحيل تخلص الكبد من السموم ونصائح لحماية نفسك من أمراض الكبد.


وفقا لموقع "هيلث"، تعد أبرز علامات الإصابة بدهون الكبد هى الحرمان من النوم وحكة الجلد واصفرار العين بسبب تراكم البيليروبين في الجسم ووجود مشاكل فى الذاكرة  والشعور بالإرهاق باستمرار

إذا كان وزنك يأخذ منعطفًا حادًا لأعلى أو لأسفل دون جهد، فقد يكون ذلك علامة على وجود دهون في الكبد.

بجانب العلامات السابقة، إليك أطعمة تساعد على التخلص من سموم الكبد

الثوم
مفيد لصحة الكبد، فهو غني بالسيلينيوم، مما يعزز تأثيرات مضادات الأكسدة ويزيل السموم من جسمك.

زيت الزيتون
 تناوله باعتدال يساعد على التخلص من السموم فى الجسم.

الأوراق الخضراء
 الأوراق الخضراء تحمي وتخلص الجسم من السموم.

البنجر
ينظف البنجر بشكل طبيعي الدم، مما يزيد من فعالية الكبد والتخلص من السموم.

الشاي الأخضر
 غني بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد التى تساعد على حماية الجسم من أنواع مختلفة من السرطان.

على الجانب الأخر يمكن تجنب الإصابة بأمراض الكبد ومضاعفاته هى الحصول على لقاحات التهاب الكبد A والتهاب الكبد B.

وعدم تناول الأدوية او المسكنات التي تستلزم وصفة طبية أو بدون وصفة طبية إلا عند الحاجة فقط بالجرعات الموصى بها والحفاظ على وزن صحي
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