تدمر الكبد والمناعة.. أغلفة الوجبات السريعة فيها سم قاتل

أكدت دراسة علمية حديثة أن أغلفة الوجبات السريعة والعلب تحتوي على مواد كيميائية سامة خطيرة على الصحة، بحسب ما نشرته CNN .





وأوضحت الدراسة أنه يتم استخدام مادة 'PFAS' الكيميائية عند التعبئة والتغليف في الأكياس والعلب الخاصة بالوجبات السريعة، حيث تتألف هذه المواد الكيميائية من سلسلة من ذرات الكربون والفلور، التي لا تتحلل في البيئة.





وتستخدم هذه المواد الكيميائية في جميع أنواع المنتجات التي نشتريها، مثل أواني الطبخ غير اللاصقة، والهواتف الخلوية، والطائرات التجارية، والمركبات منخفضة الانبعاثات، كما تستخدم المواد الكيميائية لجعل السجاد، والملابس، والأثاث، وأغلفة المواد الغذائية، مقاومة للبقع والمياه.





وأكد الباحثون أن التعرض لـ"PFAS" مرتبط بتلف الكبد، واضطرابات المناعة، والسرطان، واضطراب الغدد الصماء، ما يعني أنها تتداخل مع عمليات الهرمونات الطبيعية في الجسم.





وأوضحت عالمة الأحياء الدقيقة، ليندا بيرنبوم: "لا أعتقد أن الناس ترغب بوجود مواد كيميائية في طعامهم، ستدخل أجسامهم، وربما تسبب آثارًا صحية أو تبقى بالبيئة لفترة طويلة جدًا. ولكن، لا أظن أن الناس يعرفون ذلك".



