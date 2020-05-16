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منوعات

دراسة تحذر السيدات من تناول الوجبات السريعة لهذا السبب

السبت 16/مايو/2020 - 06:35 م
صدى البلد
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مريم صليب
بسبب زيادة الاعباء اليومية أحيانا نتجه إلى طلب وجبات سريعة من المطاعم ، و لكن تلك الوجبات تكون مشبعة بالدهون والزيوت التي تتسبب في الأمراض التي نعرفها جميعا كالسمنة المفرطة و ضعف عضلة القلب و غيرها من الأامراض. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ساينس " ، أن الوجبات السريعة قد تتسبب في تقليل نسبة التركيز لدى السيدات بشكل كبير ، فقد أثبت التجارب التي أقامتها إحدى الجامعات بأوهايو أن السيدات اللاتي يتناولن الطعام الجاهز أقل تركيزا من اللاتي تناولن الطعام الصحي . 

قامت مجموعة من الباحثين بوضع مجموعتين من الطعام الأولى لطعام سريع من المطاعم ، و المجموعة الآخرى طعام صحي يحتوى على سلطة و لحوم مسلوقة و كرروها لمدة شهر . 

بعد فترة من تلك التجربة العملية وجد الباحثون أن المجموعة التي تناولت الطعام الجاهز لمدة شهر زاد وزنهن و قلت نسبة تكيزهن عن السابق ، بعكس المجموعة الثانية اللاتي اصبحن قويات البنيان و سريعات البديهه . 

أشارت الدراسة إلى أن نسبة التركيز تقل كلما زادت نسبة الدهون في الطعام ، و اكدت ان النساء الأاكثر عرضه للإصابة بفقدان التركيز لأن قدرتهن على حرق الدهون أقل من الرجال . 
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