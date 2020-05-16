دراسة تحذر السيدات من تناول الوجبات السريعة لهذا السبب





وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ساينس " ، أن الوجبات السريعة قد تتسبب في تقليل نسبة التركيز لدى السيدات بشكل كبير ، فقد أثبت التجارب التي أقامتها إحدى الجامعات بأوهايو أن السيدات اللاتي يتناولن الطعام الجاهز أقل تركيزا من اللاتي تناولن الطعام الصحي .





قامت مجموعة من الباحثين بوضع مجموعتين من الطعام الأولى لطعام سريع من المطاعم ، و المجموعة الآخرى طعام صحي يحتوى على سلطة و لحوم مسلوقة و كرروها لمدة شهر .





بعد فترة من تلك التجربة العملية وجد الباحثون أن المجموعة التي تناولت الطعام الجاهز لمدة شهر زاد وزنهن و قلت نسبة تكيزهن عن السابق ، بعكس المجموعة الثانية اللاتي اصبحن قويات البنيان و سريعات البديهه .





أشارت الدراسة إلى أن نسبة التركيز تقل كلما زادت نسبة الدهون في الطعام ، و اكدت ان النساء الأاكثر عرضه للإصابة بفقدان التركيز لأن قدرتهن على حرق الدهون أقل من الرجال .

بسبب زيادة الاعباء اليومية أحيانا نتجه إلى طلب وجبات سريعة من المطاعم ، و لكن تلك الوجبات تكون مشبعة بالدهون والزيوت التي تتسبب في الأمراض التي نعرفها جميعا كالسمنة المفرطة و ضعف عضلة القلب و غيرها من الأامراض.