الرجال أكثر عرضة.. اكتشف عوامل خطر تؤدى للإصابة بسرطان الكبد

كشف موقع America ، عن عوامل الخطر لسرطان الكبد في حين أن السبب الدقيق لسرطان الكبد قد لا يكون معروفًا، إلا أن هناك عدة عوامل قد تزيد من خطر الإصابة بالمرض نظرًا لعدم تطوير اختبارات فحص روتينية موصى بها على نطاق واسع لسرطان الكبد.

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ووفقا لما نشره الموقع يجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للمرض أو عوامل الخطر الأخرى التحدث مع طبيبهم حول الخطوات التي يمكنهم اتخاذها لمراقبة أو تقليل مخاطرهم.

يوصي المركز الوطني للسرطان الشامل ألفا فيتوبروتين بعمل اختبارات الدم والموجات فوق الصوتية كل ستة أشهر إلى 12 شهرا للأشخاص الذين يعانون من مخاطر عالية للإصابة بسرطان الكبد.

تشمل عوامل خطر الإصابة بسرطان الكبد ما يلي:

العمر: في الولايات المتحدة ، يبلغ متوسط ​​العمر عند ظهور سرطان الكبد 63 عامًا.

الجنس: الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد من النساء ، بنسبة 2 إلى 1.

العرق : في الولايات المتحدة ، معدلات سرطان الكبد هي الأعلى لدى الأمريكيين الآسيويين وجزر المحيط الهادئ. الأمريكيون البيض هم أقل خطر للإصابة بسرطان الكبد. العدوى المزمنة بفيروس التهاب الكبد B أو فيروس التهاب الكبد C هي أكثر عوامل خطر الإصابة بسرطان الكبد شيوعًا. هذه الالتهابات تؤدي إلى تليف الكبد.

ينتشر كل من فيروسي التهاب الكبد B و C من شخص لآخر من خلال مشاركة الإبر الملوثة (مثل تعاطي المخدرات) أو ممارسة الجنس أو الولادة دون وقاية. يمكن أيضًا أن تنتقل الفيروسات عن طريق نقل الدم ، على الرغم من أن هذا الخطر قد انخفض بشكل كبير في الولايات المتحدة منذ بدء فحص الدم لهذه الفيروسات.

السمنة: قد تزيد السمنة من فرص الإصابة بسرطان الكبد ، ربما من خلال تطور التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) وفي النهاية تليف الكبد.

أسلوب الحياة



كثرة تناول الكحوليات: يعتبر إدمان الكحول من الأسباب الشائعة لتليف الكبد ، مما يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الكبد.

التدخين: قد يؤدي استخدام التبغ إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد.

الستيرويدات الابتنائية: التي يستخدمها الرياضيون لزيادة القوة وكتلة العضلات ، قد يؤدي الاستخدام طويل الأمد للستيرويدات الابتنائية (الهرمونات الذكرية) إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد بشكل طفيف. الستيرويدات الشبيهة بالكورتيزون مثل الهيدروكورتيزون والديكساميثازون والبريدنيزون لا تحمل نفس المخاطر.

الزرنيخ: يزيد التعرض المزمن للزرنيخ الطبيعي من خلال مياه الشرب (تلوث في بعض الآبار) من خطر الإصابة ببعض أشكال سرطان الكبد.

الأفلاتوكسينات: هي مواد مسببة للسرطان تصنعها الفطريات التي تلوث القمح والذرة وفول الصويا والأرز وبعض أنواع المكسرات. يحدث التلوث عادة بسبب تخزين المواد الغذائية في بيئة رطبة ودافئة ، وهو أكثر شيوعًا في البلدان الأكثر دفئًا والمدارية. يعد التعرض طويل الأمد للأفلاتوكسينات أحد عوامل الخطر الرئيسية لسرطان الكبد ، خاصةً لدى الأشخاص المصابين بعدوى التهاب الكبد B أو C. ينظم الاختبار المنتظم من قبل الحكومة الفيدرالية محتوى الأفلاتوكسين في الأطعمة في الولايات المتحدة.

التعرض لمواد كيميائية معينة: قد يؤدي التعرض لكلوريد الفينيل (مادة كيميائية تستخدم في صنع بعض البلاستيك) وثاني أكسيد الثوريوم (مادة كيميائية استخدمت سابقًا لاختبار الأشعة السينية) إلى زيادة خطر الإصابة بساركوما وعائية في الكبد. في السنوات الأخيرة ، تم فرض تنظيم صارم على التعرض لهذه المواد الكيميائية في الولايات المتحدة.

شروط أخرى

تليف الكبد:

يحدث تليف الكبد عندما تتلف خلايا الكبد وتستبدل بنسيج ندبي. الأشخاص المصابون بتليف الكبد أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد. في معظم الحالات (حتى 90 بالمائة من الحالات في الولايات المتحدة) ، يعاني الأشخاص المصابون بسرطان الكبد (HCC) من تليف الكبد الأساسي. ينتج تليف الكبد عن عدة عوامل. إلى جانب تعاطي الكحول والتهابات التهاب الكبد B أو C المزمنة ، فإن التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (مرض الكبد الدهني NASH ، وهو مرض الكبد الدهني غالبًا ما يظهر لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يستهلكون القليل من الكحول أو لا يتناولونه) ، قد تسبب أنواع معينة من أمراض التمثيل الغذائي الوراثي وأمراض المناعة الذاتية تليف الكبد.

أمراض التمثيل الغذائي:

قد تسبب أنواع معينة من أمراض التمثيل الغذائي الموروثة تليف الكبد وتزيد من فرص الإصابة بسرطان الكبد. داء ترسب الأصبغة الدموية الوراثي (اضطراب فرط الحديد الذي يؤدي إلى تراكم مخازن الحديد في جميع أنحاء الجسم بما في ذلك الكبد) ، التيروزين الدم (مستويات مرتفعة من حمض التيروزين الأميني) ، نقص ألفا -1 أنتيتريبسين ، البورفيريا الجلدية المتأخرة (نقص في تخليق الهيم) ، الجليكوجين يعد مرض التخزين ومرض ويلسون (ارتفاع مستويات النحاس في الكبد) من الأمراض النادرة التي قد تتلف الكبد وتزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الكبد.

داء السكري: قد تؤدي الإصابة بمرض السكري أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد.

