وطريقة عمل البطاطس الفريسكاس سهلة وسريعة واليكم

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مقادير عمل طريقة البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس كوك دور

بطاطسكوب دقيق2 ملعقة كبيرة بيكنج بودرنصف ملعقه فلفل احمرملعقة كركممعلقه ملح- نقوم بتقطيع البطاطس صوابع ثم تخلط بالدقيق والبودر والفلفل والكركم والملح مع قليل من الماء حتى تلتصق بالبطاطس.- اترك البطاطس لمدة نصف ساعة حتى تاخذ طعم الخليط وتتماسك ومن ثم ابدا في قلي البطاطس- ولتحصل على نتيجة افضل تترك البطاطس مفرودة على صينية لتكون مفرودة.