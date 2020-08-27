تعتبر طريقة عمل البطاطس الفريسكاس من أسهل الطرق التي يتم تحضيرها في المطبخ.
وطريقة عمل البطاطس الفريسكاس سهلة وسريعة واليكم طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس كوك دور
مقادير عمل طريقة البطاطس الفريسكاس
بطاطس
كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
نصف ملعقه فلفل احمر
ملعقة كركم
معلقه ملح
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس كوك دور
- نقوم بتقطيع البطاطس صوابع ثم تخلط بالدقيق والبودر والفلفل والكركم والملح مع قليل من الماء حتى تلتصق بالبطاطس.
- اترك البطاطس لمدة نصف ساعة حتى تاخذ طعم الخليط وتتماسك ومن ثم ابدا في قلي البطاطس
- ولتحصل على نتيجة افضل تترك البطاطس مفرودة على صينية لتكون مفرودة.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس كوك دور
مقادير عمل طريقة البطاطس الفريسكاس
بطاطس
كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
نصف ملعقه فلفل احمر
ملعقة كركم
معلقه ملح
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس كوك دور
- نقوم بتقطيع البطاطس صوابع ثم تخلط بالدقيق والبودر والفلفل والكركم والملح مع قليل من الماء حتى تلتصق بالبطاطس.
- اترك البطاطس لمدة نصف ساعة حتى تاخذ طعم الخليط وتتماسك ومن ثم ابدا في قلي البطاطس
- ولتحصل على نتيجة افضل تترك البطاطس مفرودة على صينية لتكون مفرودة.