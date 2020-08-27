القاتل الصامت.. تعرف على سرطان الكبد وحيل لتحمى نفسك من الإصابة

يعد سرطان الكبد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم ويصيب الرجال أكثر بثلاث مرات من النساء، كما أن معدل الإصابة بالمرض يتزايد باطراد.
ويعد أبرز أسباب سرطان الكبد؛ تليف الكبد والسكري وغالبًا ما تكون مرتبطة بنمط الحياة مثل التدخين والبدانة وتليف الكبد، ووفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، فإن لسرطان الكبد عدة أنواع، منها سرطان الخلايا الكبدية وسرطان الكبد الثانوي.
وأوضح موقع "هيلث" أن أورام الكبد عمومًا لا تسبب أعراضًا حتى تتطور، وعندما تظهر الأعراض، فقد تشمل فقدان الوزن غير المقصودوفقدان الشهية واستفراغ وغثيانا وألما في البطن أو تورما واليرقان.
على الجانب الآخر، إليك أبرز الأطعمة التى تعمل على تقوية المناعة وتعزيز شفائك بشكل سليم مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك والبيض ومنتجات الألبان قليلة الدسم والمكسرات وفول الصويا وهى مفيدة للغاية لفرد يعاني من سرطان الكبد، ويمكن أن يساعد الاستهلاك المنظم لهذه المواد الغذائية في تعزيز نظام المناعة لديك وتعزيز الشفاء.