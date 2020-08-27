القاتل الصامت.. تعرف على سرطان الكبد وحيل لتحمى نفسك من الإصابة

أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم ويصيب الرجال أكثر بثلاث مرات من النساء، كما أن معدل الإصابة بالمرض يتزايد باطراد.

وأوضح موقع "هيلث" أن أورام الكبد عمومًا لا تسبب أعراضًا حتى تتطور، وعندما تظهر الأعراض، فقد تشمل فقدان الوزن غير المقصود

وفقدان الشهية واستفراغ وغثيانا وألما في البطن أو تورما واليرقان.