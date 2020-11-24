من نام عن صلاة الفجر بال الشيطان في أذنيه.. هل حقيقة أم اعتقاد خاطئ؟

حكم من غلبه النوم عن صلاة الفجر



حكم من غلبه

وترك صلاة الفجر أو بمسمى آخر ترك

يحرم الإنسان من فضائل ونفحات ربانية عظيمة، كما أن

قد يكون حرامًا في حالة واحدة، فقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في حكم من غلبه النوم عن

إنه إذا ترك المسلم صلاة الفجر وغيرها من العبادات بسبب النوم، فإنه لا يعد حراما ما لم يكن متعمدًا.

حكم من غلبه

ففيه ورد

، أنه في حال غلب النعاس الشخص وأصابه النوم عن

وما نحوها من الصلوات، فإنه لا يعد متعمدًا ويُرفع عنه القلم – حيث يرفع عن من نام-، ولا يعد ذلك حرامًا، طالما لم يكن هذا نظام حياة، فهذا عن حكم من غلبه النوم عن

.

حكم من غلبه النوم عن

، ففيه جاء أنه إذا غلبه النوم وفاتته

فلا إثم عليه لأن القلم رفع عن ثلاث بينهم النائم حتى يفيق، ولكن إذا كن هذا نظام حياة أن ينام مع آذان

ويستيقظ بعد الظهر يوميا فهنا لا يرفع عنه القلم، لأنه لن يصلى

نهائيًا بحجة انه نائم فهذا خطأ ولا يجوز شرعًا.

النوم عن صلاة الفجر بسبب السهر



بسبب السهر ففيه ورد أنه لو جلس يتعمد النوم عن

وما نحوها كنظام حياة، بأن يسهر إلى الفجر وينام عندما يؤذن للصلاة، أو أن تقول له أمه «

أذن يا بني اذهب للنوم وليس للصلاة، كما جاء بالأفلام القديمة، بمعنى أن وقت الراحة يأتي مع أذان الفجر أو مع العبادات عامة»، فهنا يكون

بسبب السهر حرامًا، أي أنه لو كان النوم عن

نظام حياة فالحرمة في هذا النظام الذي لا يراعي العبادات لله سبحانه وتعالى، حيث إن

بسبب السهر في هذه الحالة لن تكون الحُرمة في ذات النوم عن

، وإنما في نظام الحياة.