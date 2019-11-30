هل توزع الأرزاق بعد صلاة الفجر ولا نصيب للنائمين في هذا الوقت؟

هل توزع الارزاق بعد صلاة الفجر



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هل النوم بعد صلاة الفجر يمنع الرزق



يقطع الرزق

النوم بعد صلاة الفجر



لا يحرم ولكن تركه أفضل ، ذهب أهل العلم إلى أنه لا حرج في

، لكن من جلس يستغفر الله ويذكر الله هذا أفضل، كان النبي –صلى الله عليه وسلم- يجلس حتى تطلع الشمس يذكر الله فهذا فيه فضل عظيم، إذا جلس يذكر الله أو يدرس العلم أو يشتغل بأعمال أخرى تنفعه وتنفع المسلمين هذا أحسن من

، وإذا نام بعد طلوع الشمس يكون أولى، هذا هو الأفضل، ولا حرج في النوم بعد صلاة الفجر، لكن كونه يؤجل النوم حتى تطلع الشمس ويجلس في ذكر الله واستغفار وتهليل أو قراءة العلم أو قراءة القرآن، أو في أعمال نافعة تنفعه: في حرثه في فلاحته في مصنعه.. بدلًا من

فهذا طيب، ويكون النوم إذا دعت إليه الحاجة يكون بعد ارتفاع الشمس.

فقد روى عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنام بعد طلوع الشمس، تقرأ بعد الفجر فإذا طلعت الشمس استراحت، يروى عنها رضي الله عنها ذلك، وبكل حال فالأمر واسع بحمد الله، لكن هذا هو الأفضل، تأتي للنوم إذا دعت إليه الحاجة بعد ارتفاع الشمس ويكون في أول النهار في ذكر وقراءة العلم أو في أعمال أخرى تنفعه.